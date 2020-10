Khai thác khoáng sản trái phép, công ty của cựu CSGT bị điều tra

Công an huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép và chống người thi hành công vụ xảy ra tại ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

Trước đó, vào lúc 2h ngày 13/8, trong quá trình tuần tra, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã phát hiện 4 xe tải ben và 1 xe cuốc đang có hành vi khai thác, vận chuyển trái phép khoảng sản tại khu đồi đất ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ nên tiến hành kiểm tra.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế xe ben mang biển số 61C-6524 do Đoàn Lê Thanh Tú (34 tuổi, ngụ ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) điều khiển đã cố tình tông vào xe công vụ. Sau đó, tài xế này bị khống chế đưa về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Cơ quan công an niêm phong khu đất nơi công ty của cựu CSGT khai thác khoáng sản trái phép.

Qua làm việc, công an xác định Công ty TNHH MTV Minh Thư (có địa chỉ tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) do ông Đỗ Hoài Phương Minh làm chủ, công ty này thuê các xe ben, xe cuốc để khai thác, vận chuyển ra bến thủy nội địa tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.

Tại hiện trường, khu đồi rộng khoảng gần 2ha bị khai thác đất với độ sâu hơn 20m. Khu đồi với hiện trạng khai thác nham nhở, cây cối nguyên sinh bị đốn hạ. Trong khi đó, con đường dân sinh đi qua khu dân cư đông đúc bị sạt lở, băm nát do xe ben chở đất quá tải liên tục ra vào. Cơ quan chức năng cho biết, khu đất bị khai thác nói trên thuộc quản lý của Nhà nước. Do đó, hành vi khai thác khoáng sản là trái phép.

Hiện, Công an huyện Bắc Tân Uyên đang phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Tân Uyên tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và tiến hành trưng cầu đơn vị có chức năng xác định khối lượng khoáng sản đã khai thác, lưu chứa, bốc dỡ để có căn cứ xử lý.

Đối với tài xế Đoàn Lê Thanh Tú điều khiển xe ben biển số 61C-6524 tông vào lực lượng chức năng đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Minh Thư do ông Đỗ Hoài Phương Minh làm chủ, ông Minh là cựu cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương.

Năm 2007, ông Minh lúc đó mang quân hàm thiếu úy và đã có hành vi dùng kiếm ẩu đả với cán bộ an ninh sân bay Đà Nẵng. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tước quân tịch đối với ông Đỗ Hoài Phương Minh.