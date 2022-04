Khám khẩn cấp chỗ ở kẻ bán ma túy, phát hiện súng, đạn và rất nhiều heroin

Ngày 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 19 giờ ngày 6/4/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp Công an huyện Thái Thụy bắt quả tang một đối tượng đang bán trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Lê Hữu Hải đang bán trái phép chất ma túy. Ảnh: CATB

Người này được xác định là Lê Hữu Hải, sinh năm 1963, trú tại thôn Chiêm Thuận, xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy.

Khám xét trên người của Lê Hữu Hải, lực lượng công an thu giữ 15 gói heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Hữu Hải, lực lượng công an thu giữ 29 gói heroin; 1 khẩu súng ngắn côn quay và 9 viên đạn tại phòng ngủ của Lê Ngọc Vinh (sinh năm 1994, là con trai của Hải).

Khẩu súng lực lượng chức năng thu giữ được khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Hữu Hải. Ảnh: CATB

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Hải là đối tượng tuy chưa có tiền án tiền sự nhưng hoạt động rất tinh vi gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hải khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết rồi chia thành các gói nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện ma túy.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.