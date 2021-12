Khám phá 6 giá trị giúp The Sea “đốn tim” nhà đầu tư địa ốc Phú Quốc

Bể bơi vô cực The Sea - Ảnh phối cảnh minh họa

Quyền sở hữu lâu dài

Căn hộ có quyền sở hữu lâu dài dường như luôn là "vùng xanh" với giới đầu tư. Không chỉ pháp lý vững vàng mà còn đem đến cơ hội đầu tư hưởng lợi dài lâu, trở thành tài sản truyền đời. Nhưng dòng căn hộ biển có quyền sở hữu lâu dài luôn nằm ở nhóm sản phẩm vô cùng giới hạn bởi quy hoạch khắt khe của địa phương, đặc biệt là một thành phố đảo như Phú Quốc.

Căn hộ The Sea với địa thế tựa đồi, hướng biển nằm trong hệ sinh thái đẳng cấp của Sun Group khi có thêm lợi thế quyền sở hữu lâu dài trở thành BĐS đắt giá hơn bao giờ hết, trước sự săn đón của giới đầu tư khắp 3 miền.

Bàn giao hoàn thiện nội thất

Ra mắt tháng 11 vừa qua, The Sea gồm 2 tòa tháp 16 tầng hướng biển nằm tại trung tâm dự án Sun Grand City Hillside Residence, thị trấn Địa Trung Hải, Nam Phú Quốc. Mỗi tòa tháp đem đến các dòng sản phẩm như căn hộ studio, căn hộ từ 1 đến 3 ngủ hay căn hộ dual key với tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp theo phong cách Santorini.

Kiến trúc nội thất phong cách Santorini đưa gia chủ vào cuộc dạo chơi giữa thế giới sắc màu tinh tế và tươi mới. Xanh nước biển, hồng cam, hay mát mắt với tông xanh lá trên nền trắng tinh khôi hòa phối nhịp nhàng, khoáng đạt. Sofa, giường ngủ, bàn ăn… đồng màu. Các căn hộ cũng thêm ấn tượng bởi họa tiết hoa văn tinh tế đặt riêng cho bàn trà, đèn thả trần hay thảm trang trí, hệ thống tranh tường…

Căn hộ mẫu The Sea

Với mô hình bàn giao full nội thất tiêu chuẩn cao cấp, The Sea hứa hẹn mang đến cơ hội nghỉ dưỡng tại chính căn hộ, đồng thời kinh doanh an nhàn ngay khi nhận nhà.

Tiện ích hoàn hảo

Dù nghỉ dưỡng hay kinh doanh lưu trú, hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp tại The Sea cũng như Sun Grand City Hillside Residence là "điểm 10" chất lượng giúp gia chủ hài lòng. Thả hồn dạo bước ở sân vườn trên cao, đắm mình thư giãn trong làn nước tại bể bơi vô cực, tận hưởng hương vị cafe Ý ở Rooftop Cafe hay nhâm nhi ly cocktail bên Sky lounge độc đáo bậc nhất Việt Nam…

Hệ thống phòng Gym, Yoga luôn sẵn sàng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe và ngay dưới chân tòa nhà là dãy shophouse cung cấp mọi dịch vụ mua sắm, giải trí. Tất cả trải nghiệm 5 sao này sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực ngay khi dự án chính thức bàn giao, vận hành

Hưởng lợi từ hệ sinh thái Sun Group

Từ The Sea, những vị chủ nhân và du khách có thể nhanh chóng hòa nhập vào thế giới dịch vụ, giải trí sôi động của thị trấn Địa Trung Hải - nơi có 5 công trình biểu tượng được thu trọn vào tầm nhìn các căn hộ The Sea gồm: Quảng trường con sò, Tháp đồng hồ và Central Village, Lâu đài Địa Trung Hải, Show Vortex, Cầu Hôn. Ngoài ra, không thể bỏ lỡ trải nghiệm từ ga đi cáp treo Hòn Thơm, khách sạn La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, những con phố lãng mạn, những công trình kiến trúc đan xen như Bút đá tháp, Thang rồng, Tàn tích Pompeii cổ kính hay Khải Hoàn Môn được tái hiện chân thực.

Dừng chân ở Sun Premier Village Primavera, du khách sẽ ngỡ như đang bước trên những cung đường quanh co đậm chất thơ của ngôi làng biển phồn hoa miền Nam nước Ý. Trong khi các dãy phố shophouse The Center cheo leo trên triền đồi nay mai sẽ xuất hiện quyến rũ trong ánh bình minh rồi cứ thế "nhộn nhịp" cho tới khi mặt trời khuất dạng.

Toàn cảnh "Thị trấn Địa Trung Hải" - Ảnh phối cảnh minh họa

Một tổ hợp quy mô với đầy đủ loại hình từ du lịch - nghỉ dưỡng đến vui chơi - giải trí và bất động sản với gần 60 công trình lớn nhỏ đã được Sun Group kiến tạo tại đây. Nhưng Thị trấn Địa Trung Hải mới chỉ là 1 phần trong quần thể du lịch mà Sun Group xây dựng tại Phú Quốc, bên cạnh chuỗi khách sạn hạng sang tại Bãi Kem, khu đô thị sầm uất ở trung tâm An Thới… và cả sự kiện, lễ hội đình đám mà Sun Group đứng sau để thổi hồn cho cả vùng đất này. Con số hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư tính đến 2021 mà Sun Group dành cho Phú Quốc đã nói lên tất cả lợi thế mà căn hộ The Sea sẽ được hưởng lợi trong tương lai.

Giá trị nghỉ dưỡng và đầu tư kinh doanh

Không còn phải bàn cãi thêm, với đặc tính hoàn hảo cho 1 sản phẩm bất động sản du lịch, The Sea sở hữu 2 giá trị nghỉ dưỡng và đầu tư kinh doanh song hành.

Từ căn hộ ngập nắng ở Nam đảo, chủ sở hữu The Sea có thể chọn lựa nghỉ dưỡng bất cứ lúc nào trong năm. Xách va li và tận hưởng điều tuyệt vời nhất từ biển trời, khí hậu Phú Quốc cũng như hệ sinh thái đa sắc màu, vạn trải nghiệm của Sun Group hay cả 12 mùa lễ hội suốt năm tại đảo Ngọc.

Hệ thống bể sục và xông hơi tại The Sea - Ảnh phối cảnh minh họa

Mặt khác, không khó để lên kế hoạch cho thuê căn hộ thu lợi nhuận suốt khoảng thời gian còn lại trong năm với các nền tảng công nghệ hiện đại ngày nay. Đặc biệt với dòng căn hộ 1+1 của The Sea, chủ sở hữu có thể hướng tới khai thác cho thuê nhóm khách hàng gia đình trẻ, nhóm bạn bè thế hệ GenZ để kỳ vọng đạt tỷ lệ lấp đầy hàng đầu thị trường. Đây là căn hộ có 1 phòng ngủ nhưng thiết kế thông minh mở không gian cho 3-4 người sử dụng, do đó dễ dàng hút khách khi du lịch sôi động trở lại.

Không lâu nữa các căn hộ The Sea sẽ trở thành lựa chọn yêu thích hàng đầu trên hệ thống booking, mô hình thời thượng như Airbnb, Luxstay giúp nhà đầu tư yên tâm khoản thu nhập ổn định mỗi năm. Trong khi giá trị của căn hộ vẫn không ngừng tăng trưởng theo cùng sự phát triển đột phá, vượt sức tưởng tượng của Phú Quốc.

6 giá trị của căn hộ The Sea mang lại cho chủ nhân đã và đang biến dòng căn hộ biển này thành BĐS được khao khát và săn đón bậc nhất thị trường giai đoạn cuối 2021 đầu 2022.