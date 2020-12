Khám phá biệt thự sinh thái, hiện đại hàng đầu phía Tây Hà Nội

Biệt thự sinh thái đáp ứng nhiều tiêu chí của cuộc sống hiện đại

Xu hướng biệt thự sinh thái, gần trung tâm

Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa và sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng giao thông đã tác động lên nhu cầu chọn nhà an cư của giới thượng lưu. Người mua không còn phải cân nhắc chọn lựa giữa: "Khu vực đông đúc có tiện ích đa dạng" hay "Không gian thoáng đãng phải xa trung tâm". Bởi, những đại đô thị kiểu mới đã kết hợp đầy đủ những yếu tố như: Sinh thái – Tiện ích – Liền kề trung tâm – Thuận tiện di chuyển, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.

Hiện nay, một không gian sống đẳng cấp không chỉ thỏa mãn những tiêu chí về vật chất, mà còn góp phần chăm sóc cho sức khỏe và tinh thần cho gia chủ. Nơi an cư trong lành gần gũi với thiên nhiên, tiện nghi đa dạng và giao thông thuận tiện sẽ tạo nên giá trị sống trọn vẹn và xây dựng tương lai phát triển bền vững.

Không gian sống xanh tại Khu đô thị Dương Nôi, Hà Đông

Khi mà nguồn cung của các dự án thấp tầng có vị trị đắc địa ngày càng khan hiếm, thị trường bất động sản ở phân khúc này trở nên sôi động hơn. Gia đình Ông T.D.Anh (Cư dân Khu đô thị Dương Nội) chia sẻ: "Tôi đã gặp khó khăn khi tìm một căn nhà đủ rộng cho ba thế hệ, có không gian xanh thoáng mát để an dưỡng tuổi già nhưng phải gần trung tâm để con cháu đi làm, đi học dễ dàng. Bởi hiện nay, không còn nhiều dự án mới đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Khi chọn được Khu đô thị Dương Nội là nơi an cư gần như hoàn hảo so với mong muốn của mình, gia đình tôi đã quyết định ngay để không bỏ lỡ cơ hội."

Biệt thự Dương Nội: Không gian sống xanh, tiện nghi, cách Mỹ đình 5-7 phút lái xe

Tên gọi "Miền đất xanh giữa lòng phố thị" của Khu đô thị Dương Nội được chính khách hàng và các nhà đầu tư ưu ái dành tặng. Với quy hoạch tổng thể lên tới 197ha, nơi đây được xây dựng dựa trên ba yếu tố Sinh thái – Giáo dục – Thương mại, mang tới cuộc sống xanh an lành và tương lai phát triển bền vững. Điểm nhấn trong kiến trúc xanh của Khu đô thị chính là Công viên Thiên văn học rộng 12ha, tâm là hồ điều hòa rộng 6ha, đây cũng là sự khác biệt thể hiện tầm nhìn tiên phong của chủ đầu tư trong việc phát triển môi trường sống xanh cho thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, nằm tại vị trí đắc địa nơi giao nhau của những tuyến đường huyết mạch như: Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vành đai 3, Lê Quang Đạo, Khu đô thị kết nối dễ dàng với khu vực trung tâm và các vùng lân cận. Cũng nhờ đó, cư dân nơi đây hưởng trọn vẹn tiện ích nội khu và ngoại khu, như: Hệ thống giáo dục liên cấp trong nước và ngoài nước, hệ thống y tế đa dạng gồm bệnh viện công và quốc tế, hệ thống vui chơi giải trí phong phú, đặc biệt Khu đô thị liền kế TTTM Aeon lớn nhất miền Bắc.

An Phú Shop Villa – Biệt thự, nhà phố thương mại gần trung tâm Mỹ Đình

Các sản phẩm biệt thự cao cấp An Vượng Villa, An Phú Shop-villa tại Khu đô thị Dương Nội đều được khách hàng và nhà đầu tư săn đón. Trong đó, An Phú Shop-villa được thiết kế theo phong cách nhà phố hiện đại Singapore với tiện ích đẳng cấp, kết hợp giữa mục đích thương mại và sinh sống. Mỗi căn đều có thiết kế hiện đại với ba tầng thoáng mát, diện tích từ 162m2 - 200m2 , trong đó toàn bộ tầng trệt thiết kế linh hoạt, tối ưu nhu cầu kinh doanh. Nằm trên trục đường chính 27m, mặt tiền 9m, chủ sở hữu An Phú Shop-villa dễ dàng mở rộng hoạt động kinh doanh sẵn có hoặc cho thuê mặt bằng để khai thác giá trị tài sản đầu tư, thu lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, nổi bật là dự án An Vượng Villa nằm trên mặt đường Ngô Thì Nhậm rộng 40m. Một trong những điểm nhấn về thiết kế tại biệt thự An Vượng Villa chính là không gian sống sang trọng, hiện đại và giao hòa cùng thiên nhiên. Mỗi căn biệt thự có diện tích từ 158m2 - 352m2, kết hợp tinh tế giữa ngôn ngữ kiến trúc miền nhiệt đới cùng không gian mở với những cửa sổ lớn, nhờ đó có thể đón nắng đón gió và khí trời tự nhiên. Kiến trúc hiện đại cùng sự gần gũi thiên nhiên được hòa quyện và tạo nên nét đẹp cuốn hút, độc đáo chỉ có riêng tại An Vượng Villa.

Khi cung thị trường phân khúc thấp tầng giảm, các dự án nhà phố sinh thái, tiện ích đa dạng, liền kề trung tâm như: Biệt thự cao cấp như An Vượng Villa, An Phú Shop-villa mang nhiều tiềm năng tăng giá mạnh và tính thanh khoản cao. Đây cũng là những dự án trọng điểm góp phần đẩy mạnh sự sôi động của thị trường bất đông sản phía Tây.