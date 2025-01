Khám phá hậu trường Hollywood và cách kiếm tiền

Những tour tham quan này không chỉ tiết lộ quy trình làm phim từ thiết kế bối cảnh, thu âm đến phục trang, đạo cụ mà còn mang lại nguồn thu đáng kể, là chương trình đào tạo nhân viên cấp thấp, đồng thời đóng vai trò chiến dịch tiếp thị phụ trợ cho các dự án sắp ra mắt, theo CNBC.

Hơn 100 năm phép màu

Trong hơn một thế kỷ, Hollywood đã đưa khán giả đến những thế giới mới lạ, từ các con phố tráng lệ của New York đến con đường gạch vàng ở xứ Oz. Hàng trăm héc-ta đất ở Los Angeles được dành riêng để sáng tạo những câu chuyện cho màn bạc và truyền hình. “Tham quan các studio, nơi những điều tuyệt vời đã xảy ra, và cảm nhận không gian thực tế nơi các bộ phim được sản xuất là một trải nghiệm du lịch tự nhiên nhất”, giáo sư Robert Thompson từ Đại học Syracuse, nhận định.

Adam Burke, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hội đồng Du lịch Los Angeles, nói: “Los Angeles là nơi duy nhất trên thế giới mà du khách có thể tham quan nhiều studio làm phim vẫn đang hoạt động”. Công nghiệp điện ảnh đóng góp hơn 100 tỷ USD cho ngành du lịch, theo Sở Công trình công cộng Los Angeles. Các điểm tham quan như tour studio, biểu tượng Hollywood, Nhà hát Trung Hoa Grauman, Đại lộ Danh vọng Hollywood… luôn thu hút du khách gần xa.

"Hollywood giống như cuộc sống, bạn phải đối mặt với nó với cùng những điều bất định". Vua hề Charlie Chaplin

Sony Pictures Studio nằm ở thành phố Culver (bang California), trước đây là trụ sở của Metro-Goldwyn-Mayer, nay là nơi sản xuất nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như “Jeopardy”, “Wheel of Fortune”… Tour đi bộ kéo dài hai giờ với giá 55 USD/người sẽ đưa khách tham quan bối cảnh (dựng lại) phim “Seinfeld”, khu trưng bày đạo cụ từ các phim nổi tiếng như “Spider-Man”, “Jumanji”, “The Social Network”…

Du khách cũng có thể khám phá đơn vị âm thanh của Sony, nơi các hiệu ứng âm thanh đặc biệt được tạo ra cho phim truyện và phim truyền hình. Studio có sàn nhà với nhiều chất liệu như gỗ, đá, sỏi… cùng kho chứa vô số giày, áo khoác, đạo cụ làm âm thanh khác.

Warner Bros. Studio mang đến trải nghiệm hoành tráng với các gói tham quan kéo dài từ 1-3 giờ, kết hợp giữa đi bộ và di chuyển bằng xe điện. Tour dẫn khách đến khu phố phim “Friends”, “The Big Bang Theory”, và nhiều phim bom tấn khác. Tại khu vực Stage 48, khách có thể chụp ảnh với bối cảnh tái hiện từ “Harry Potter”, “Lord of the Rings” và loạt phim DC (Wonder Woman, Man of Steel, Batman v Superman, Joker…).

Tour cũng đưa du khách vào kho đạo cụ rộng lớn của Warner Bros., nơi trưng bày nhiều bức tượng, đèn chùm và đạo cụ mang tính biểu tượng từ các bộ phim kinh điển.

Paramount Studio đi sâu vào quá trình làm phim, từ khâu sản xuất đến thiết kế bối cảnh. Tour kéo dài từ 2-4 giờ, với mức giá từ 65-215 USD/người, bao gồm gặp gỡ các chuyên gia kỹ thuật trên phim trường và thưởng thức bữa trưa riêng tư.

Du khách sẽ có cơ hội nhìn thấy văn phòng của đạo diễn huyền thoại Alfred Hitchcock, tham quan “thành phố New York” giả lập, và khám phá bể nước “bầu trời xanh” xuất hiện trong nhiều phim đình đám như “The Truman Show”, “The Curious Case of Benjamin Button”… Kho đạo cụ của Paramount cũng rất đáng chú ý với nhiều đồ vật trong phim “Sonic the Hedgehog”, “Star Trek”… Một số bộ phận từ loạt phim “Transformers” cũng được trưng bày tại đây.

Những chiếc kệ cao từ sàn đến trần nhà chứa đầy tượng bán thân bằng đá cẩm thạch (tự nhiên và nhân tạo) tại kho đạo cụ tham quan phim trường Warner Bros.Ảnh: CNBC

Universal Studios Hollywood bắt đầu là một tour studio và sau đó phát triển thành công viên giải trí với nhiều hiệu ứng đặc biệt ấn tượng như trận lụt giả lập và mô phỏng động đất. Tour kéo dài một giờ (bao gồm trong vé vào công viên), với mức giá khởi điểm 109 USD/người.

“Avatar” (2009) có kinh phí 237 triệu USD, tổng doanh thu hơn 2,9 tỷ USD. Ảnh: 20th Century Fox

Các điểm tham quan nổi bật trong tour bao gồm nhà nghỉ Bates trong “Psycho”, vụ tai nạn máy bay trong “War of the Worlds”, tòa án trong “Back to the Future”. Du khách có thể trải nghiệm các chuyến đi ấn tượng như cuộc rượt đuổi tốc độ trong loạt phim “Fast and Furious”.

Những ai muốn trải nghiệm chuyên sâu hơn có thể chọn gói VIP với xe đưa đón riêng, bữa trưa buffet, và quyền ưu tiên vào các điểm tham quan trong công viên. Gói này có giá từ 379-499 USD/người. Dennis Satterfield, Giám đốc điều hành tour studio của Universal Studios Hollywood, nói: “Tour Studio giúp khách hiểu rõ hơn về thế giới làm phim thực tế, thậm chí có thể gặp gỡ các ngôi sao trong môi trường làm việc của họ”.

10 kênh kiếm tiền

Doanh thu phòng vé của kinh đô điện ảnh thế giới đến từ nội địa (từ vé bán tại các rạp ở Mỹ và Canada) và quốc tế (chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu). Trong một số trường hợp, nhất là khi Hollywood tạo ra những câu chuyện vượt qua rào cản văn hóa và ngôn ngữ, doanh thu quốc tế còn vượt qua nội địa. “Avatar” (2009) có doanh thu Bắc Mỹ 785 triệu USD, doanh thu quốc tế 2,13 tỷ USD; nguyên nhân chủ yếu là bộ phim khoa học viễn tưởng sử thi của James Cameron có chủ đề phổ quát và hình ảnh đột phá đã thu hút khán giả trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các thị trường lớn như Trung Quốc. Với sự hài hước dễ hiểu, nhân vật đáng yêu, “Minions” (2015) đem lại doanh thu nội địa 336 triệu USD, doanh thu quốc tế 823 triệu USD.

Với kênh giải trí tại nhà, doanh số từ đĩa vật lý (DVD, Blu-ray) giảm mạnh, nhưng từ video theo yêu cầu (thuê/mua phim qua iTunes, Google Play và các nhà cung cấp truyền hình cáp), và từ dịch vụ phát trực tuyến tăng dần. Hollywood hợp tác với các nền tảng như Netflix, Amazon Prime, Disney+ và HBO Max. Một số hãng phim sở hữu nền tảng riêng như Disney+, Paramount+…

Các hãng phim còn kiếm được bộn tiền từ cấp phép truyền hình (bán quyền phát sóng cho đài truyền hình, kênh truyền hình cáp trong và ngoài nước). Việc phát lại (syndication) và chiếu lại các series hoặc phim nổi tiếng mang lại thu nhập dài hạn.

Hàng hóa và cấp phép cũng mang lại nguồn thu đáng kể, chủ yếu từ đồ chơi, quần áo, sản phẩm liên quan những thương hiệu bom tấn như Marvel, Star Wars, Harry Potter… Các hãng phim còn cấp phép tài sản trí tuệ để sử dụng trong nhiều sản phẩm khác, trò chơi hoặc công viên giải trí.

Ngoài ra, Hollywood còn thu bộn tiền từ quảng cáo sản phẩm, hợp tác thương hiệu (ví dụ, hãng xe có thể trả tiền để xe của họ xuất hiện trong các cảnh hành động); thương hiệu và phần tiếp theo (spin-off, prequel…); thị trường bổ trợ (công viên giải trí, sự kiện trực tiếp như hòa nhạc, tour, trò chơi thực tế); phân phối quốc tế (bán quyền phân phối cho các thị trường quốc tế giúp hãng phim kiếm lời ngay cả trước khi phim ra mắt); dự án danh giá và giải thưởng (có thể giúp tăng doanh thu phòng vé, phát trực tuyến…); kênh quảng cáo và tiếp thị.