KHẨN CẤP: Chuyên gia cảnh báo một hiện tượng xuất hiện trong bão số 3 - bão YAGI là cực kỳ nguy hiểm

Gió giật mạnh - hiện tượng cực kỳ nguy hiểm trong bão số 3

Trao đổi với Dân Việt về những cảnh báo nguy hiểm do tác động ảnh hưởng của bão số 3, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng gió giật mạnh trong bão số 3 là cực kỳ nguy hiểm.

"Từ thời điểm này đến hết đêm nay, các khu vực Đông Bắc, trung du Bắc Bộ chịu tác động của gió mạnh, đặc biệt gió giật rất mạnh. Tôi lưu ý, đây là hiện tượng rất nguy hiểm trong bão số 3, bởi gió giật sẽ khiến cây đổ, bay các vật trên cao", ông Khiêm đặc biệt lưu ý.

Sau đêm nay, rạng sáng mai, khi bão đi sâu vào đất liền thì mới suy giảm nên ông Khiêm khuyến cáo người dân nên ở trong nhà để tránh nguy hiểm.

Ngoài hiện tượng gió giật mạnh thì mưa lớn cũng được dự báo sẽ gây ra những tác động lớn. "Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đêm nay và ngày mai, cảnh báo rất nguy hiểm, mưa lớn có thể gây lũ quét sạt lở đất, ngập úng đô thị. Đáng chú ý, do hệ thống hoàn lưu của bão số 3 rất rộng, bao trùm không chỉ ở Bắc Bộ mà còn lan ra cả Bắc Trung Bộ nên đặc biệt lưu ý các ổ mây đối lưu sẽ tạo ra các hiện tượng mưa giông, lốc, gió mạnh", ông Khiêm nói.

Mắt bão số 3, cơn bão gây ra những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng cho các địa phương. Ảnh: NCHMF.

Cập nhật diễn biến mới nhất của bão số 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14; Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 12, giật cấp 14; Phủ Liễn (Hải Phòng) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Cát Hải (Hải Phòng) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Ba Lạt (Thái Bình) gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Văn Lý (Nam Định) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Hải Dương gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Lục Ngạn (Bắc Giang) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11;…

Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 00h đến 16h ngày 07/9 có nơi trên 100mm như: Cát Bà (Hải Phòng) 215mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 189mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 188mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 171mm, Phủ Dực (Thái Bình) 153mm, Xuân Thủy (Nam Định) 127mm,…

Hồi 16 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Đến 4h ngày 08/9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ; cường độ bão cấp 8, giật cấp 10.

Đến 16h ngày 08/9, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Do tác động của bão số 3, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía ĐôngBắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến chiều tối ngày 07/9).



Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) sóng cao 3,0-5,0m.

Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh-Hải Phòng sóng cao 3,0-4,0m, từ Thái Bình-Ninh Bình 2,0-3,0m.

Từ chiều tối 07/9 đến sáng ngày 08/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Chiều và đêm 08/9: có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Tây Bắc Bộ: từ chiều tối 07/9 đến sáng 09/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.