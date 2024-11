Khán giả Việt "vỡ òa" khi 2NE1 thông báo tổ chức concert tại Việt Nam

Sáng 6/11, nhà sản xuất chính thức đưa ra thông báo về việc 2NE1 sẽ tổ chức concert tại Việt Nam. Theo đó, nhóm nhạc nữ huyền thoại của K-pop có hai đêm diễn tại TP.HCM vào ngày 15 và ngày 16/2/2025.

Ngay khi được công bố, thông tin trên đã lan tỏa mạnh mẽ trên các diễn đàn, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả yêu nhạc. Nhiều người cho biết đây là sự kiện họ mong đợi nhiều ngày qua, khẳng định sẽ "săn vé" để trực tiếp xem nhóm nhạc nữ biểu diễn. "Là người yêu quý 2NE1 hơn 10 năm qua, tôi không thể ngừng rơi nước mắt khi đọc tin này"; "Sau khi nhóm tuyên bố tan rã, tôi không nghĩ họ sẽ tái hợp và có ngày tới Việt Nam biểu diễn. Tôi chắc chắn sẽ tham gia concert này"... một số cư dân mạng chia sẻ.

Nhóm nhạc 2NE1. (Ảnh: FBNV)

2NE1 – bao gồm CL, BOM, DARA và MINZY. Được thành lập vào năm 2009 dưới sự quản lý của YG Entertainment, 2NE1 đã nhanh chóng trở thành biểu tượng với phong cách thời trang độc đáo, táo bạo và âm nhạc đột phá. Nhóm nổi tiếng ngay từ khi tung ra bản thu âm kỹ thuật số Lollipop trước khi ra mắt chính thức. Sau đó, tên tuổi các cô gái gắn liền với loạt ca khúc Fire, I'm the best, Lonely, I Don't Care, Can't nobody, Go away, Come back home, Missing you…

Năm 2017, tạp chí Billboard xếp 2NE1 vào danh sách nhóm nhạc nữ Kpop số một của thập kỷ. 2NE1 cũng được coi là nhóm nhạc đàn chị, đặt những viên gạch đầu tiên cho những nhóm nhạc đàn em "tấn công" thị trường âm nhạc Âu Mỹ.

Những scandal xung quanh nhóm nhạc đã khiến 2NE1 từng phải gián đoạn mọi hoạt động. Lần cuối cùng, 4 cô gái của 2NE1 cùng đứng chung sân khấu trình diễn là tại MAMA 2015. Đến cuối năm 2016, những chủ nhân của bản "hit" I'm the best tuyên bố "đường ai nấy đi".

Tháng 4/2022, nhóm bất ngờ cùng nhau biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella (Mỹ). Tờ Sports Chosun sau đó bình luận, đây là màn tái hợp đặc sắc tại sân khấu Coachella 2022, phần trình diễn của các cô gái bùng nổ và lôi cuốn.

Tháng 7/2024, họ bất ngờ tuyên bố hoạt động trở lại, thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới, bắt đầu từ Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10/2024. Tiếp theo, 2NE1 dự kiến đến Osaka (Nhật Bản) vào cuối tháng 11 và Tokyo vào tháng 12 năm nay. Sau đó, nhóm sẽ đi lưu diễn đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ xuyên suốt năm 2025.