Thành viên 2NE1 "khóc như mưa" hậu tái hợp

Theo NME, nữ ca sĩ CL tham gia chương trình You Quiz on the Block của đài tvN vào ngày 26/5 vừa qua. Tại đây, cô đã bày tỏ những tình cảm rất chân thật khi 2NE1 tái hợp sau 7 năm.

CL cho biết, cô và các thành viên 2NE1 khác đã bí mật luyện tập trong một thời gian mà không hề hé lộ với bất kỳ ai. Vì bản quyền thương hiệu 2NE1 lẫn các ca khúc của nhóm hiện thuộc về YG Entertainment nên nhóm phải giữ bí mật về màn trình diễn.

Kể từ khi tan rã vào năm 2016, các thành viên 2NE1 lần lượt rời YG. Hiện tại, không còn thành viên nào của 2NE1 trực thuộc YG Entertainment.

Nữ ca sĩ CL. (Ảnh: NME).

CL được mời tham gia lễ hội âm nhạc nổi tiếng, tổ chức tại California, Mỹ vào ngày 16/4 (giờ địa phương). Nữ rapper đã chủ động mời các thành viên 2NE1 cùng tham gia. CL xuất hiện trước và biểu diễn bài hát solo Chuck. Sau đó, ba thành viên Sadara, Park Bom, Minji bất ngờ bước lên sân khấu và họ cùng nhau hát I Am The Best.

CL cho biết, trên chiếc xe trở về khách sạn, 4 cô gái của 2NE1 không hề nói chuyện với nhau, dù chỉ nửa câu.

"Chúng tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Cả nhóm chỉ ngồi đó và cố gắng ôm ấp chút ký ức vẹn nguyên về những kỷ niệm của chúng tôi khi biểu diễn, chúng thật đẹp".

CL khóc sau khi 2NE1 tái hợp

Nữ ca sĩ cho biết, cô đã khóc rất nhiều khi đưa Sandara và Park Bom ra sân bay.

"Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt họ, nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi cứ khóc như mưa vì cảm xúc dâng trào", cô nói.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Sandara cũng nói về điều này, cô tâm sự chưa bao giờ thấy CL khóc nhiều đến thế, CL đã nói với cả nhóm rằng, cô cảm thấy cô đơn khi tiễn các bạn về Hàn Quốc.

2NE1 biểu diễn tại Coachella 2022. (Ảnh: IT).

"Tôi muốn các thành viên được gặp nhau một lần. Nếu có cơ hội, tôi cũng mong muốn được chào hỏi fan với tư cách thành viên của 2NE1. Lúc đầu, tôi được mời đến Coachella một mình.

Tôi cảm thấy các thành viên đứng trước giai đoạn và thử thách mới. Do đó, tôi nghĩ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể làm gì đó cùng nhau. Tôi tự biết ơn vì bản thân đã đủ can đảm”, CL nói trên tvN.

2NE1 từng một nhóm nữ "độc nhất vô nhị" của Kpop, mang một phong cách cùng khí chất độc đáo rất riêng. Ra mắt vào năm 2009, 2NE1 đã trải qua một chặng đường dài với những thăng trầm trong sự nghiệp, để rồi họ quyết định cùng nhau đặt dấu chấm kết thúc vào năm 2016, khi YG thông báo nhóm chính thức tan rã.

Đến ngày 21/1/2017, 2NE1 chính thức gửi lời tạm biệt với người hâm mộ qua ca khúc Goodbye. Dù em út Minzy không góp giọng trong ca khúc nhưng YG vẫn đưa hình ảnh của cô vào MV.