Khang Hi - Hoàng đế háo sắc bậc nhất lịch sử Trung Hoa

Hoàng đế tại vị lâu nhất lịch sử Trung Hoa

Thanh Thánh Tổ (sinh 4/5/1654 – mất 20/12/1722), còn gọi là Khang Hi Đế, là vị Hoàng đế thứ 4 của nhà Thanh người Mãn Châu và là hoàng đế Thanh thứ 2 trị vì toàn cõi Trung Quốc, từ năm 1661 đến năm 1722.

Khang Hi là vị vua tại vị lâu nhất lịch sử Trung Hoa (61 năm). Ông là vị hoàng đế tài ba, người đã thiết lập sự thịnh trị dài trên 130 năm của nhà Thanh, sau một loạt binh lửa can qua.

Dưới thời cai trị của ông, Đế quốc Thanh kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa, Mãn Châu, nhiều phần của vùng Cận Đông nước Nga và bảo hộ Mông Cổ và Triều Tiên.

Tuy nhiên, vị hoàng đế lắm tài này cũng có nhiều 'tật' không ít. Một trong những 'tật' nổi tiếng nhất của ông là háo sắc, phong lưu.

Khang Hi - Hoàng đế háo sắc, phong lưu nhất lịch sử Trung Hoa

Những phát hiện gần đây đã chứng cho tính háo sắc, phong lưu của ông:

Sở hữu 55 hậu phi

Trước đây, người ta cho rằng vị Hoàng đế háo sắc nhất của triều đại Mãn Thanh là Càn Long nhưng sau đó mới biết Khang Hi mới thực là háo sắc.

Ông ta có tới 55 bà vợ được ghi chép chính thức trong các chính sử. Trong đó có một người họ Vệ chỉ là một phụ nữ giặt quần áo người Hán khi đang giặt đồ thì bị Khang Hi để ý đến. Nghe nói vị Lương phi này "sắc đẹp số 1 trong nội cung, được sủng hạnh vô cùng" mà "trên người có mùi hương lạ, tắm cũng không mất".

Với hoàng đế Càn Long thì chỉ có thể hình dung bằng hai chữ dâm loạn. Sáu lần vi hành Giang Nam ông ta đã hoang dâm vô độ, vì những cô kỹ nữ Giang Nam mà hai lần phế bỏ hoàng hậu.

Cướp vợ đại thần

Trong lịch sử các Hoàng đế Trung Hoa, Khang Hi là vị Hoàng đế có khả năng tính dục mạnh mẽ nhất. Ông có tới 52 người con trai, thực là ít thấy, so với khả năng sinh sản của động vật vẫn còn mạnh hơn. Cả đời Khang Hi rất khỏe mạnh, đến những năm cuối đời mà khí lực vẫn không suy giảm bao nhiêu so với độ tráng niên, còn sự háo sắc thì người đương thời khó ai bì kịp.

Trong Thanh triều ngoại sử nói, thời kỳ Khang Hi, em trai của danh thần Trương Đình Ngọc là Trương Mỗ làm quan ở kinh thành. Ông này đã kết hôn với con gái trong gia đình người Hán làm quan đã nhiều đời mang họ Diêu. Vợ Trương Mỗ cũng được người đời ca tụng là quốc sắc thiên hương. Trong số thê thiếp của các quan chức người Hán trong triều đình nhà Thanh, người này được coi là xinh đẹp nhất. Trương Mỗ vì thế rất lấy làm đắc ý.

Đến một năm mừng thọ Thái hậu, hoàng đế hạ lệnh tất cả các phu nhân người Hán cũng như người Mãn đều phải vào cung chúc thọ một lượt. Tất nhiên những người phụ nữ nhà họ Trương và nhà họ Diêu cũng chuẩn bị công phu, mặc triều phục vào cung chúc thọ thái hậu. Khi đó, Khang Hy cũng có mặt trong buổi lễ, Hoàng Thái hậu rất vui, sai bày yến tiệc trong nội cung để cho mọi người được ăn uống vui chơi cho đến hết ngày mới về.

Sau khi rời khỏi cung, những người phụ nữ này ngồi kiệu về nhà. Những người khác đều về nhà an toàn, chỉ có một nhà là nảy sinh vấn đề. Đó chính là người vợ xinh đẹp của ông quan họ Trương. Khi về tới nhà thì bộ y phục vẫn là bộ y phục ban đầu nhưng khuôn mặt đã khác, áo mũ cũng không chỉnh tề, không còn là người phụ nữ lúc đi nữa. Họ Trương và họ Diêu đều biết là việc gì đã xảy ra nhưng sợ gặp họa nên không dám nói nhiều.

Mặc dù là ông vua háo sắc nhưng với những hậu phi của mình, Khang Hy đều dành cho họ những tình cảm chân thành.

Việc quan trọng nhất mà Khang Hi làm cho những hậu phi của mình chính là sắp xếp cuộc sống cho họ sau khi ông chết. Khang Hi đã hạ lệnh, những phi tần có con thì khi về già tới ở phủ của con. Điều này đã thay đổi toàn bộ tục lệ của tổ tiên Thanh triều, buộc các hậu phi phải ở trong hậu cung cho tới khi chết.