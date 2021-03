Khánh Hòa: Công trình sai phạm phục vụ khách Trung Quốc khi nào bị cưỡng chế?

Ngày 30/3, ông Lê Đại Dương - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho hay UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định bổ sung cho UBND TP Nha Trang hơn 9,6 tỷ đồng để thực hiện cưỡng chế đối với các nhà xưởng xây dựng vi phạm tại xã Phước Đồng.

Theo đó, UBND TP Nha Trang giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật để tham mưu UBND TP kê biên tài sản đối với các thửa đất, nhằm đảm bảo thu hồi kinh phí cưỡng chế trong trường hợp người vi phạm không chi trả kinh phí thực hiện cưỡng chế.

Các công trình xây dựng sai quy hoạch và xây dựng tại xã Phước Đồng, Nha Trang đến nay vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ

Đồng thời, giao UBND xã Phước Đồng phối hợp với Công an thành phố, Phòng Quản lý Đô thị triển khai cưỡng chế các công trình theo kế hoạch được phê duyệt. Trước mắt, thực hiện cưỡng chế đối với các công trình có dự toán chi phí tháo dỡ dưới một tỷ đồng; hoàn thành trước ngày 15/4.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 7 quyết định về việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 công trình phụ khách Trung Quốc tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang. Tuy nhiên cho đến nay chỉ có duy nhất một công trình tự nguyện tháo dỡ, các công trình còn lại buộc phải cưỡng chế.

Công trình do bà Nguyễn Thị Hồng Vân ,Phước Đồng, Nha Trang làm chủ đầu tư đã tự nguyện tháo dỡ

Ghi nhận của PV, trên đường Nguyễn Tất Thành có 7 công trình nhà xưởng vi phạm quy hoạch xây dựng. Đến nay, công trình do bà Nguyễn Thị Hồng Vân làm chủ đầu tư đã tự nguyện tháo dỡ. Công trình này được xây dựng năm 2018, lấy tên Cửa hàng tơ lụa May mắn. Còn 6 công trình còn lại vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ gồm: Nhà hàng Cao Hùng, Cửa hàng Cafe Xin chào, Cửa hàng Bùi Tố Hùng, Công trình dãy nhà trọ Phúc Lai, Cửa hàng Đặc sản Việt Nam và Cửa hàng Only Love Jewellery.

Theo tìm hiểu của PV, các cửa hàng trên trước đây chuyên bán nệm, ngọc trai, hương trầm, đồ mỹ nghệ, đồ lưu niệm… phục vụ khách Trung Quốc. Các công trình xây dựng nói trên sai phép, trái phép gây bức xúc trong dư luận nhiều năm nay nhưng chậm bị cưỡng chế, tháo dỡ.