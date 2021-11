Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê, hàng ngàn khối đất đá tràn xuống đường

Sáng 11/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho hay, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài vào khoảng 10 giờ ngày 11/11, tại km41+300, quốc lộ 27C đèo Khánh Lê, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh xảy ra sạt lở gây tắc đường hoàn toàn.

Theo đó, khối lượng đất đá bị sạt lở ước khoảng 9000 m3. Hiện Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã chỉ đạo nhà thầu bảo trì đường bộ cho tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để khắc phục giải phóng lưu thông trong thời gian sớm nhất.

Mưa lớn, hàng ngàn khối đất đá tràn xuống mặt đường QL 27C. Ảnh: CTV

Được biết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động trong giới gió Đông trên cao nên trong 24 giờ qua tỉnh Khánh Hòa đã có mưa rất to.

Theo đó, lượng mưa từ 8 giờ ngày 10/11 đến 8 giờ ngày 11/11 ở Sơn Tân (Cam Lâm) hơn 180mm, Khánh Vĩnh 168,8mm, Suối Tà Nia-Tà Rục (Cam Lâm) 158,8mm…

Dự báo từ nay đến ngày 14/11, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong giới gió Đông trên cao nên tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đến rất to. Mưa lớn tập trung từ nay đến ngày 12/11.

Trong đó, huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, TX.Ninh Hòa và TP.Nha Trang phổ biến 80-120mm, có nơi cao hơn 180mm. Các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn phổ biến từ 60-100mm, có nơi cao hơn 150mm. Huyện Cam Lâm và TP.Cam Ranh phổ biến từ 50-80mm, có nơi cao hơn.

Lượng đất đá tràn xuống đường khá nhiều, các lực lượng chức năng đang khắc phục. Ảnh: CTV

Liên quan đến công tác ứng phó mưa lũ, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, các địa phương đã tập trung rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đất để chủ động sơ tán dân khi tình huống mưa lũ lớn xảy ra. Trong đó có 6 điểm nguy cơ sạt lở rất cao gồm TP.Nha Trang 4 điểm; các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh đều 1 điểm, với tổng số 1.344 hộ, 5.070 người.