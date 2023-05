Khánh thành 10 nhà vệ sinh trường học – mang “điều ước cho em” tới học sinh vùng xa

Buổi lễ được tổ chức tại Trường Tiểu học Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là 10 công trình tiếp theo được khánh thành trong Dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học (trị giá 60 tỷ đồng, thực hiện trong 10 năm), cải thiện điều kiện vệ sinh học đường, góp phần chăm sóc sức khỏe học đường cho học sinh, do Tập đoàn TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á tài trợ.

Dự án này thuộc Chương trình "Điều ước cho em" – một chương trình kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ nhiều mặt cho học sinh và giáo viên tại các địa bàn khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân dịp này, 1.968 ly sữa TH true MILK cũng đã được trao tặng tới các em học sinh trong lễ khánh thành tại các trường.

Chăm lo sức khỏe học đường tốt hơn cho học sinh

Chỉ tay về phía nhà vệ sinh sạch đẹp vừa mới xây, nơi chỉ vài tháng trước còn là nhà vệ sinh tạm bợ, lợp tấm fibro ximăng, mùa mưa bão gió lại thổi bay tốc mái, cô Nguyễn Thị Thu Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xúc động cho biết cuối cùng, "điều ước" của cô trò nhà trường đã trở thành hiện thực khi nhà vệ sinh mới của trường chính thức được đưa vào sử dụng.

"Nhà vệ sinh mới sẽ giúp đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của học sinh, đảm bảo sức khỏe tốt hơn cho các em cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường", cô Trang chia sẻ.

Cười tươi khi có nhà vệ sinh mới, em Ninh Thị Phương Vy, học sinh lớp 5B cho hay em rất vui khi trường có nhà vệ sinh sạch đẹp. "Chúng em sẽ sử dụng và giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ", Vy nói.

Điểm trường Mầm non Phúc Long 3, Trường Mầm non Long Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cũng là một trong 10 trường được khánh thành nhà vệ sinh mới hôm nay. Theo cô Trương Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Thành Long, Phúc Long là địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn nên dù nhà vệ sinh cũ đã xuống cấp, trường cũng không đủ điều kiện xây lại.



"Tôi cũng như các giáo viên, các bậc phụ huynh ở điểm trường đã mong có nhà vệ sinh mới cho học sinh từ rất lâu. Được đầu tư xây dựng nhà vệ sinh mới là điều thật tuyệt vời, giúp cho các con được chăm sóc sức khỏe ở trường tốt hơn," cô Huệ chia sẻ.

Thăm những nhà vệ sinh mới xây và thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em học sinh, bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt xúc động cho hay: "Là một người mẹ có con nhỏ cũng ở lứa tuổi này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào và vui khi được là người đại diện cho các nhà tài trợ là Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á có mặt ở đây để khánh thành, mang đến những công trình nhà vệ sinh học đường mới, sạch sẽ, đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho các em. Chúng tôi tin rằng công trình sẽ được quản lý và sử dụng một cách hiệu quả nhất".

Lan tỏa, chung tay vì tầm vóc Việt

10 công trình nhà vệ sinh được khánh thành tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần này thuộc 32 công trình được khởi công từ tháng 12/2022 tại ba tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu. Trước đó, 27 công trình nhà vệ sinh cho em cũng đã được khởi công xây dựng tại tỉnh Lạng Sơn. Sắp tới, 17 công trình sẽ được khởi công tại tỉnh Bắc Kạn.

Bà Trần Thị Như Trang khẳng định Tập đoàn TH và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á cam kết với các bên liên quan sẽ đồng hành cùng Dự án 1.000 nhà vệ sinh cho em.

Theo bà Trần Thị Như Trang, dự án sẽ hoàn thành khoảng 100 nhà vệ sinh mỗi năm.

"Mỗi năm, chúng tôi cố gắng khánh thành khoảng 100 nhà vệ sinh để kết thúc dự án trong vòng 10 năm hoặc sớm hơn. Song song với đề án này, chúng tôi mong thực hiện các dự án tổng thể bao gồm tập huấn cho thầy cô giáo, người chăm sóc trẻ, các em học sinh về các vấn đề dinh dưỡng học đường, chăm sóc sức khỏe cá nhân, vệ sinh nước sạch, rửa tay. Và đây là những nội dung tập huấn mà chúng tôi tin rằng rất quan trọng và cần thiết cho các em hoc sinh cũng như người chăm sóc trẻ để nâng cao thể trạng và phát triển sức vóc cho các em", bà Trang nói.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 cho thấy cả nước có 188.000 nhà vệ sinh học sinh ở các cấp học, trong đó có đến 33% cần hỗ trợ để nâng cấp, xây mới. Sự vào cuộc của Đoàn Thanh niên, Tập đoàn TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á thông qua Dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh sẽ hỗ trợ ngành giáo dục giải quyết vấn đề này. Việc đưa các công trình nhà vệ sinh trường học vào sử dụng sẽ giúp cho các em học sinh có cơ hội được sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ, thân thiện và an toàn. Đây là cũng điều kiện để các em cải thiện sức khỏe và yên tâm học tập.

"Việc xây nhà vệ sinh ở các vùng khó khăn rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Vì vậy, với dự án này chúng tôi mong lan tỏa sự quan tâm của xã hội, các bên liên quan, để cùng nhau chung tay xây mới, sửa chữa các nhà vệ sinh, qua đó nâng cao sức khỏe cho các em học sinh," bà Trang chia sẻ.

Cũng theo bà Trang, Dự án 1.000 nhà vệ sinh cho em là một trong rất nhiều dự án đã và đang được Tập đoàn TH triển khai với tâm niệm thể lực và trí lực của thế hệ trẻ chính là tương lai của đất nước, của giống nòi. Bởi vậy, nâng cao dinh dưỡng học đường, vệ sinh học đường nói riêng và sức khỏe học đường nói chung, là hành động ưu tiên của Tập đoàn TH khi thể hiện trách nhiệm xã hội. Mục tiêu dài hơi mà Tập đoàn TH theo đuổi là khởi xướng và đóng góp thiết thực cho chương trình bền vững và toàn diện hơn: Chương trình Sức khỏe học đường.

Thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã mang đến hàng trăm ngàn bữa ăn cho trẻ em vùng cao, hàng ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số; hàng trăm điểm trường, cây cầu và đường dân sinh cho các vùng khó khăn trên cả nước với kinh phí mỗi năm lên đến hàng trăm tỷ đồng.