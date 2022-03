Tập đoàn TH tặng 30 nhà vệ sinh trường học cho các xã biên giới Nghệ An, Lào Cai

Cụ thể, sáng 3/3, chương trình "Tháng Ba biên giới" với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi" được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức phát động từ đồn biên phòng Nậm Cắn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Nhân dịp này, 30 công trình trong Dự án 1.000 Nhà vệ sinh cho em do Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á đồng hành và tài trợ đã được trao tặng cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường, điểm trường khó khăn các xã biên giới 2 tỉnh Nghệ An và Lào Cai.



Tại sự kiện, 20 "Nhà vệ sinh cho em" đã được đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho tỉnh Nghệ An và 10 công trình trao cho tỉnh Lào Cai. Trị giá mỗi công trình là 60 triệu đồng, tổng giá trị trao tặng là 1,8 tỷ đồng.

Dự án tặng 1.000 nhà vệ sinh được tài trợ bởi Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt có tổng giá trị 60 tỷ đồng thông qua Chương trình Điều ước cho em. Chương trình được khởi xướng và thực hiện bởi TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục & Đào tạo với sự phối hợp của TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Đề án Hệ tri thức Việt số hoá - Itrithuc. Chương trình nhằm vận động, kết nối nguồn lực, sẻ chia và lan tỏa các giá trị nhân ái trong cộng đồng và xã hội để hỗ trợ học sinh, thúc đẩy phát triển giáo dục tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thúc đẩy sức khỏe học đường và nâng cao thể chất cho học sinh.

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đại diện Tập đoàn TH trao biển tặng 20 "Nhà vệ sinh cho em" cho các trường, điểm trưởng tại các xã biên giới tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tháng 12/2021, 20 nhà vệ sinh đã được trao tặng cho các điểm trường tại Sơn La. Trong các năm tiếp theo dự kiến mỗi năm sẽ có khoảng 100 nhà vệ sinh được khởi công để đạt mục tiêu hoàn thành 1.000 nhà vệ sinh vào năm 2031.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT cả nước có 188.000 nhà vệ sinh học sinh ở các cấp học, từ mầm non đến THPT, trong đó có 67% nhà vệ sinh kiên cố, 33% còn lại cần có hỗ trợ để nâng cấp, xây mới. Sự chung tay của Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ đồng hành cùng ngành giáo dục thực hiện mục tiêu này.

Ngoài xây tặng 30 nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn, Chương trình còn trao hàng trăm suất quà, học bổng và khánh thành nhiều công trình trường học, ngôi nhà hạnh phúc, xây cầu,…

Chương trình Tháng Ba biên giới được đồng loạt phát động tại các nhiều tỉnh có đường biên giới trên đất liền và trên biển. Ở cấp trung ương, chương trình phát động tại ba tỉnh Lào Cai, Nghệ An, Tây Ninh. Cùng với 30 Nhà vệ sinh trường học, chương trình còn tổ chức trao hàng trăm suất quà, học bổng; khánh thành 2 công trình "Thắp sáng đường biên", khởi công 2 ngôi "Trường đẹp cho em", 3 "Ngôi nhà hạnh phúc" tặng học sinh mồ côi đặc biệt khó khăn; xây mới 1 "Cầu hạnh phúc", 1 "Ngôi nhà 100 đồng", 1 "Nhà nhân ái" tặng các gia đình chính sách, khó khăn,…

Chương trình "Điều ước cho em" do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát động tháng 4.2021, kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ học sinh và giáo viên tại các địa bàn khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 06 nhóm "điều ước" chính được tập trung hỗ trợ giai đoạn đầu cũng chính là nhu cầu bức thiết hiện nay, gồm: Hỗ trợ đầu tư xây dựng các điểm trường, nhà công vụ, phòng học cho các trường học địa bàn vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo nhà vệ sinh; Hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện, nước sạch; Hỗ trợ hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh bán trú để cải thiện dinh dưỡng học đường; Hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng học tập và sinh hoạt cho học sinh; Hỗ trợ thiết bị nâng cao thể chất cho học sinh (sân chơi, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao…).

Chương trình "Điều ước cho em" có kết nối với Chương trình Sức khỏe học đường của Chính phủ. Tập đoàn TH những năm qua đã đồng hành mạnh mẽ với các hoạt động chăm sóc Sức khỏe học đường bền vững, như: Tài trợ xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học; đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam; tài trợ Giải chạy toàn quốc dành cho học sinh sinh viên S-Race 2020, đồng tổ chức chiến dịch "Hè vui khỏe 2020" - Bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho trẻ em….