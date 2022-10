Nữ tài xế taxi trả điện thoại cho khách nước ngoài để quên trên xe được khen thưởng

Chiều 24/10, UBND TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm và có hành động, cử chỉ đẹp trong đời sống xã hội.

Đặc biệt, trong đó có chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, nữ tài xế Lado taxi chi nhánh Đà Lạt. Được biết, chiều tối 13/9/2022, vợ chồng ông Ang Khim Hwa (quốc tịch Malaysia) làm mất chiếc điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng. Đúng lúc đó chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, người buổi chiều cùng ngày đã chở vợ chồng ông Ang Khim Hwa đi công việc đã tự tìm tới khách sạn nơi vợ chồng ông Ang Khim Hwa ở để trả lại chiếc điện thoại. Nhờ lòng tốt của chị Trinh, vợ chồng ông Ang Khim Hwa nhận lại chiếc điện thoại của mình, vợ chồng du khách nước ngoài rất xúc động cảm ơn nữ tài xế taxi tốt bụng.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh trả lại chiếc điện thoại cho vợ chồng ông Ang Khim Hwa để quên trên xe taxi. Ảnh: CTV

Ngoài chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, UBND TP.Đà Lạt còn tặng bằng khen cho 4 cá nhân khác là các chiến sĩ công an đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm. 4 cá nhân được nhận bằng khen là trung úy Đoàn Xuân Dũng- Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Đà Lạt), đại úy Lê Duy Quang- Phó trưởng Công an phường 4 và đại úy Nguyễn Minh Hiếu - Cán bộ Công an phường 4 (Công an TP.Đà Lạt) và ông Nguyễn Mạnh Hưng- Đội xung kích phòng chống tội phạm TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bà Trần Thị Vũ Loan tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích chống tội phạm ở Đà Lạt và có cử chỉ đẹp trong đời sống xã hội. Ảnh: Văn Long.

Đây là những cá nhân đã mưu trí, dũng cảm bắt tội phạm ma tuý, bắt đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi được tài sản trả lại cho người dân.

Thông qua việc khen thưởng, TP.Đà Lạt mong muốn kịp thời động viên cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm và lan tỏa những hành động, cử chỉ đẹp trong đời sống. Ảnh: Văn Long.

Bà Trần Thị Vũ Loan- Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt khẳng định, thông qua lần khen thưởng, thành phố muốn kịp thời động viên các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời lan tỏa những hành động, cử chỉ đẹp của chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh để góp phần giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt "Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách".