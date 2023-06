Tại lễ khen thưởng, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an hai đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng liên quan, khẩn trương, quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng.

Huyện Cư Kuin khen thưởng Công an huyện Cư Kuin và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước tính chất manh động, liều lĩnh của nhóm đối tượng, các lực lượng công an đã gan dạ, dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy, vượt qua khó khăn về thời tiết, địa hình, khẩn trương bắt các đối tượng trong thời gian sớm nhất để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Nhờ sự nỗ lực của các lực lượng công an, đến nay đã có trên 50 đối tượng liên quan vụ tấn công tại Cư Kuin vào ngày 11/6 bị truy bắt, trong đó có một số đối tượng ra đầu thú. Chiến công của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, người dân tin tưởng, yên tâm ổn định cuộc sống sau sự việc vừa qua.

Ghi nhận những công lao, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cư Kuin và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, truy bắt các đối tượng nguy hiểm, huyện Cư Kuin khen thưởng mỗi đơn vị 50 triệu đồng.