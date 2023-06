Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cuộc gọi định mệnh lúc nửa đêm và chân dung hai liệt sĩ thời bình

Thông tin về vụ việc, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ 2 nhóm đối tượng dùng súng tấn công, làm chết 9 người, bị thương 2 người. Trong đó có 4 cán bộ Công an xã, 2 cán bộ UBND xã và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ Công an xã bị thương.

Ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân; khẩn trương thực hiện chế độ, chính sách, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương và gia đình cán bộ, người dân bị nạn.

Các đối tượng trên đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phần nhiều là đối tượng trẻ lối sống ảo tưởng, cực đoan, bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng. Các đối tượng khai nhận, mục đích tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã nhằm xâm nhập phòng làm việc của dân quân xã đội và Công an xã để cướp vũ khí, nhằm gây tiếng vang, ảo tưởng được ra nước ngoài.

Tính đến ngày 17/6/2023, lực lượng công an đã bắt giữ 62 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.