Khi nào miền Bắc hết nồm, tháng 3 có còn nồm ẩm nữa không?

Những ngày này, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi hình thái thời tiết sương mù, mưa phùn, nồm ẩm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 18/3, thời tiết miền Bắc vẫn duy trì ở trạng thái mưa phùn, nồm ẩm, đêm và sáng trời lạnh.

Tại Hà Nội, tình trạng mưa phùn, nồm ẩm và sương mù đã bước sang ngày thứ 3. Bên cạnh đó, chất lượng không khí tiếp tục suy giảm khi các chất bụi bẩn không thể khuếch tán. Chỉ số AQI tại Hà Nội duy trì ở mức trên 150 đơn vị, mức có hại cho sức khỏe người dân khi hoạt động ngoài trời.

Trời nồm ẩm khiến cho hơi nước ngưng tụ, không khí ẩm ướt (tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc... sinh sôi nảy nở) kéo theo hàng loạt các hệ lụy liên quan đến con người và vật dụng, thực phẩm.

Cơ quan khí tượng cho hay, tình trạng mưa phùn, nồm ẩm ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài đến khoảng ngày 18/3. Ngày 19/3, khu vực này sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, chấm dứt trạng thái nồm ẩm, trời chuyển rét.



Trước hiện tượng nồm ẩm kéo dài, người dân được khuyến cáo hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào để tránh hơi ẩm xâm nhập vào nhà nhiều hơn. Thay vì bật quạt để hong khô nền nhà, người dân nên sử dụng các thiết bị hút ẩm chuyên dụng để tránh trơn, trượt.

Nồm, ẩm cũng dễ khiến vi khuẩn, nấm mốc xuất hiện. Người dân nên lau dọn các thiết bị, vật dụng trong nhà bằng khăn khô thường xuyên, đặc biệt với những đồ dùng bằng gỗ. Các thực phẩm tích trữ cần bảo quản cẩn thận, tránh ẩm mốc.

Trung tâm Khí tượng thủy văn cũng cho biết, ừ nay đến 10/4, không khí lạnh khả năng hoạt động với cường độ yếu và lệch Đông gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn tập trung trong tháng 3/2024. Nắng nóng có thể xuất hiện tại Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trong nửa cuối tháng 3 và tháng 4/2024. Nam Bộ và Tây Nguyên nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như nắng nóng, sương mù, dông, lốc, sét, mưa đá, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Cũng trong thời gian này, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc cao hơn 1-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, trong đó Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 0,5-1 độ C.

Từ nay đến 10/4, tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn 5-15mm, một số nơi ở Tây Bắc Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 15-40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/3

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 23-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.



Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ.