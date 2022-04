Khi nào nên thay lốp xe ô tô?

Lốp xe là bộ phận quan trọng bậc nhất trên ô tô do liên quan trực tiếp đến vấn đề an toàn. Do đó khi lựa chọn, thay lốp cần phải hết sức chú ý.

Tầm quan trọng của lốp đối với xe ô tô Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường trực tiếp và cũng là bộ phận dễ bị mài mòn nhất dù lái xe có sử dụng xe cẩn thận như thế nào. Vì vậy, dù việc mua lốp xe không phải là nhu cầu cần thiết thường xuyên, nhưng rất quan trọng bởi lốp kém chất lượng sẽ mang đến những hiểm họa khôn lường. Do đó, để đảm bảo độ an toàn và tránh xảy ra những tai nạn không mong muốn, lái xe nên chú ý những điểm sau khi mua hoặc thay lốp ô tô. Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường trực tiếp và cũng là bộ phận dễ bị mài mòn nhất Khi nào nên thay lốp xe ô tô? Để đảm bảo hoạt động ổn định, người dùng cần thường xuyên kiểm tra lốp xe trước khi khởi hành, sửa chữa và thay mới khi xuất hiện các dấu hiệu hỏng hóc như sau: - Lốp xe ôtô xuất hiện các vết rách, lỗ thủng do đinh, thanh sắt, đá,... tạo nên. - Các thanh gai trên lốp đã bị mòn, thời gian sử dụng quá giới hạn quy định của nhà sản xuất. - Hông lốp bị móp méo, hư hỏng dẫn đến tình trạng bánh xe lắc lư, không được êm ái. - Xe di chuyển cảm giác nặng nề, có tiếng động lạ phát ra từ lốp xe,... Cách chọn mua lốp xe ô tô phù hợp Theo nhu cầu di chuyển Người dùng nên dựa vào nhu cầu di chuyển của bản thân để lựa chọn các loại rãnh lốp, hoa lốp phù hợp. Nếu phương tiện thường xuyên di chuyển trên nhiều tuyến đường cao tốc thì nên sử dụng lốp có độ rung ồn thấp, chống trơn trượt để tạo cảm giác dễ chịu khi ngồi trên xe. Ngược lại, nếu thường di chuyển trong các tuyến thành phố thì nên chọn lốp xe có cự ly phanh nhỏ và có độ bám đường cao. Người dùng nên dựa vào nhu cầu di chuyển của bản thân để lựa chọn các loại rãnh lốp, hoa lốp phù hợp Thông số, kích cỡ lốp xe ôtô Khi chọn mua lốp xe, chủ xe nên xem kỹ các thông số kỹ thuật và kích cỡ của lốp mà nhà sản xuất đưa ra. Các thông số đều được hiển thị bên hông lốp xe. Khách hàng không nên chọn lốp xe có áp suất, tỷ số tốc độ tối đa và độ cứng lớn bởi vì dễ gây tiếng ồn và tuổi thọ không cao. Kích thước lốp ôtô phải phù hợp với thiết kế bánh của xe, vì vậy cần nắm rõ về kích cỡ của lốp xe nguyên bản, và kích cỡ mâm đang gắn trên xe. Đặc biệt lái xe cần tìm hiểu rõ khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi muốn thay đổi kích cỡ bánh xe, hoặc tốt nhất, bạn nên chọn loại lốp có kích thước giống với kích thước của lốp xe nguyên bản. Lốp phù hợp với tốc độ di chuyển của xe Tỉ số tốc độ cũng mang ý nghĩa khá quan trọng trong việc lựa chọn lốp xe phù hợp. Khi quan sát bề mặt cạnh bên của lốp, có thể thấy được dãy các chữ cái như T, H, V, W, Y, Z,… trải dọc theo lốp. Dãy chữ này quy định từng mức tốc độ cho phép lốp đạt vận tốc tối đa với "H" là 240km/h, "T" là 200km/h và V, W, Y hay Z có thể duy trì vận tốc 239 - 299km/h. Tuy nhiên, những lốp xe có thể hoạt động ở tốc độ càng cao thì có xu hướng tuổi thọ càng giảm. Tuổi thọ của lốp xe Việc nắm được tuổi thọ của lốp rất quan trọng, vì nó là một trong những căn cứ để thay lốp trong lần tiếp theo, tránh sự nguy hiểm khi đi lốp xe đã không đảm bảo chất lượng. Thông thường, người sử dụng chỉ có thể ước lượng tình trạng của lốp thông qua độ mòn của gai trên lốp, độ mòn của các đường rãnh, hay khi xe có cảm giác chao đảo... Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, khi xe đi được hơn 50.000 km, tài xế nên thay lốp mới. Tuy nhiên, tuổi thọ của lốp cũng có thể thay đổi do nhiều yếu tố như địa hình, thời tiết, độ cao,… của từng khu vực. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý thông tin về ngày tháng sản xuất thường in trên bề mặt lốp. Không nên sử dụng lốp đã được sản xuất quá lâu, thời hạn tốt nhất để lựa chọn là sản xuất 1 năm đổ lại.

