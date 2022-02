Khó khăn bất ngờ khiến quân Nga không thể nhanh chóng tiến vào Kiev

Quân nhân Ukraine ngồi trên xe tăng đang chạy trên đường ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, thứ Năm, ngày 24/2. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và cảnh báo các nước khác rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào hành động của Nga sẽ dẫn đến "hậu quả chưa từng thấy". Ảnh AP

Theo các quan chức Mỹ và Anh, lực lượng Nga chưa thể thiết lập các khu hỗ trợ có thể sử dụng để tiếp nhiên liệu cho các lực lượng của họ ở Ukraine. Nếu không có nhiên liệu và đạn dược, ngay cả những chiếc xe tăng tiên tiến nhất cũng sẽ không thể chiến đấu được lâu.

CNN đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các lực lượng của Nga "đang phải chịu thách thức lớn về hậu cần" dẫn đến việc họ không thể đạt được những mục tiêu mà họ đề ra.

"Các lực lượng Nga đang không thể đạt tiến độ mà họ đã lên kế hoạch. Họ đang phải đối mặt với những thách thức về hậu cần và sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine", tình báo quân đội Anh MOD cho biết.

Ngoài ra, theo MOD, Nga đang "chịu thương vong và một số binh sĩ Nga đã bị các lực lượng Ukraine bắt làm tù binh".

Hai quan chức cấp cao của Mỹ cũng nói với CNN rằng quân đội Nga đang gặp những khó khăn bất ngờ trong việc cung cấp hậu cần cho lực lượng của họ đang chiến đấu ở Ukraine.

Theo giới chức Mỹ, Nga đang bị tổn thất nhân sự và thiết giáp, máy bay hạng nặng nhiều hơn so với dự kiến. Điều này một phần là do hệ thống phòng không của Ukraine đã hoạt động tốt hơn so với các đánh giá của tình báo Mỹ trước đó.

Ngoài ra, Nga vẫn chưa thiết lập được ưu thế và uy thế trên không đối với Ukraine, một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết, do Không quân Ukraine và các hệ thống phòng không chiến đấu quyết liệt để kiểm soát không phận.

"Nếu không có khả năng kiểm soát bầu trời, thì việc tiến quân của lực lượng mặt đất sẽ trở nên khó khăn hơn và Nga cũng sẽ khó tấn công các mục tiêu từ trên không hơn", CNN dẫn lời các quan chức Mỹ.

Tất cả những thách thức trên cho đến nay đã ngăn cản quân Nga nhanh chóng kiểm soát các thành phố lớn của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Trước đó, các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại Kiev có thể thất thủ trong từ 1-4 ngày. Thành phố Kharkiv gần biên giới của Ukraine với Nga đến nay cũng không rơi vào tay các lực lượng Nga, điều mà các quan chức Mỹ lo ngại có thể xảy ra vào đêm đầu tiên của cuộc chiến.