Khoảnh khắc ôtô của quan chức an ninh thân Nga bị Ukraine coi là 'kẻ phản bội' nổ tung ở Donbass

Video vụ nổ bom xe ôtô của quan chức an ninh thân Nga bị Ukraine coi là "kẻ phản bội". Nguồn Twitter/NY Post

Cụ thể, theo New York Post, ông Askyar Laishev vốn là một cựu quan chức an ninh Ukraine nhưng đã gia nhập Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng do Nga hậu thuẫn vào năm 2014. Sau khi "phản bội" Ukraine, ông trở thành đứng đầu cơ quan tình báo Lugansk nhưng đã bị lực lượng kháng chiến Ukraine tổ chức ám sát bằng cách gài bom xe ở Donbass vào ngày 11/8.



Ảnh cắt từ video cho thấy chiếc xe của ông Askyar Laishev phát nổ ở Staroblisk, Ukraine.

Ông Laishev đã thoát ra khỏi xe hơi sau vụ nổ mạnh, nhưng đã chết trong bệnh viện vài ngày sau đó, theo Lực lượng Kháng chiến Quốc gia Ukraine trong khu vực.

Biển lửa bốc lên sau khi chiếc xe của ông Askyar Laishev phát nổ.

“Chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng việc công tác với Nga sẽ gây rủi ro cho cuộc sống của bạn. Vì vậy, mọi kẻ phản bội đều đừng hy vọng vô vọng rằng quả báo sẽ không đến với họ", Lực lượng Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết trong một tuyên bố.

Chân dung Askyar Laishev, một cựu quan chức an ninh Ukraine

Đoạn video mới được công bố hôm 27/8 cho thấy chiếc xe của ông Laishev bị nổ tung trên phố Shevchenko, thuộc thành phố Staroblisk, vùng Lugansk hiện do Nga kiểm soát.