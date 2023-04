Clip: Hiện trường nơi xảy ra tai nạn lao động do xe bơm bê tông của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) tại thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).



Ngày 26/4, PV Dân Việt trực tiếp về thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), người dân nơi đây vẫn chưa hoàn hồn khi chứng kiến vụ xe bơm bê tông của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (địa chỉ tại Km 11+00 THT Quốc lộ 1A, đường tránh thành phố Hà Tĩnh, Mỹ Triều, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, đại diện pháp luật là ông Trần Văn Viết) trong lúc bơm bê tông tầng 2 cho nhà dân đã lật nghiêng khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.

"Thời điểm đó, có 6 thợ đổ sàn, chưa tính người nhà của gia chủ. Xi măng mới bơm được một ít lên trần, thì xe bồn bê tông của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải bắt đầu có dấu hiệu nghiêng, đầu vòi bơm đổ sập đè trúng vào người anh T.V.T (trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) đang đứng gần đó khiến anh T tử vong tại chỗ" - ông Trần Văn Tính (em trai chủ nhà), nhớ lại.

Là hàng xóm của chủ nhà, ông Tôn Đức Thành (trú tại thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc), nhớ lại: "Khi đó khoảng gần 11h trưa ngày 25/4, tôi đang ở trong nhà bỗng nghe mọi người tri hô lên, tôi chạy ra thấy xe bê tông đổ nghiêng về hẳn một bên. Phía công ty làm quá ẩu, cần máy bơm xi măng dài hàng chục mét, nền đất yếu mà chỉ kê chân trụ bằng 1 miếng ván rất nhỏ. Nếu họ cẩn thận hơn đã không xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc. Họ cũng không có bảng biển cảnh báo gì cả, cứ dừng xe và cứ thế là tiến hành đổ bê tông".

Một số người dân khác chứng kiến cũng kể, xe bơm bê tông của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải đậu cách nhà dân đổ bê tông khoảng 50 mét, khi tiến hành bơm xi măng lên trần nhà đã khiến cabin kênh lên cao, chân trụ chịu lực lún xuống. Ngoài ra, xe bê tông nghiêng đè làm tường bao của hàng xóm bị đổ sập.

Còn bà Nguyễn Thị Trì (trú tại thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc), cho biết."Tôi đang chuẩn bị nấu ăn giờ trưa, thì nghe bà con hàng xóm hô hoán chạy ngoài đường rất đông. Tôi cũng chạy ra, nghĩ chắc có chuyện chẳng lành. Hỏi ra mới biết, có xe bơm bê tông của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải đổ sập, gây tai nạn chết người. Từ trước tới nay, làng tôi yên bình, không có chuyện gì xảy ra như thế này đâu".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Viết Cương-Phó Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, cho biết: "Một gia đình ở thôn Làng Lau khi đổ bằng tầng 1, họ đã thuê xe bơm bê tông tươi của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải về thực hiện. Trong quá trình làm xảy ra tai nạn lao động khiến xe nghiêng, cần bơm đập trúng đầu khiến công nhân tử vong.

Nạn nhân trú tại thị trấn Nghèn, sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê để tổ chức lễ mai táng theo phong tục của địa phương".



Được biết, liên quan tới vụ tai nạn lao động do xe đổ bê tông của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải gây ra, công an Can Lộc đã phối hợp với đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường để làm rõ.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn lao động do xe bê tông gây ra làm chết người này.