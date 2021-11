Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại công trường khu tái định cư Sân bay Long Thành

Chiều 22/11, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đơn vị chủ đầu tư dự án Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (thuộc dự án xây dựng Sân bay Long Thành) cho biết thời gian gần đây liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, vật tư tại công trường thi công dự án.

Toàn cảnh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Nha Mẫn

Từ đầu tháng 11 đến nay, các đối tượng trộm cũng lợi dụng lúc vắng vẻ để trộm cắp vật tư thi công, phá hoại tài sản điện tại gói thầu số 24 và hệ thống chiếu sáng tại gói thầu số 25.

Đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng trộm cắp, phá hoại tài sản mà trước đó trong tháng 9 và tháng 10 cũng đã xảy ra liên tiếp 6 vụ trộm cắp thiết bị điện và hệ thống chiếu sáng như: các trụ chiếu sáng, cáp chiếu sáng, bộ đầu hạ thế của 11 máy biến áp, cáp ngầm trung thế…

Một trụ điện bị phá hoại trong khu tái định cư. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp

Trước thực trạng trên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có kiến nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra xác minh, truy tìm đối tượng trộm cắp, phá hoại.

Nhận thông tin, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã vào cuộc điều tra. Đến nay cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Ngọc Đồng (28 tuổi) và Nguyễn Văn Bắc (37 tuổi) cùng quê tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng này là công nhân làm thuê tại công trình xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, đã lợi dụng sơ hở của một số nhà thầu để trộm tài sản, mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an xác định, riêng Đồng và Bắc đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trong khu tái định cư. Bên cạnh đó, một số vụ mất tài sản khác, Công an huyện Long Thành cũng đã điều tra làm rõ đối tượng có hành vi trộm cắp, nhưng do không đủ cấu thành tội phạm nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.