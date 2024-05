Khởi tố 3 bị can tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Khởi tố 3 bị can tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc trường Cao đẳng Lào Cai

Chiều 31/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 bị can trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai.