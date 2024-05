2 anh em ruột bị lũ cuốn trôi tử vong ở Lào Cai, gia đình hoàn cảnh rất khó khăn

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ tối ngày (30/5), trên địa bàn xã Nậm Chày mưa to cục bộ đã gây ra lũ ống, lũ quét. Khi 2 anh, em ruột cùng một gia đình là em Hầu A.T (SN 2001) và em Hầu Thị M (SN 2012), cùng trú tại thôn Khâm Dưới, xã Nậm Chày khi đi cấy lúa về muộn gặp mưa to, nước lũ đầu nguồn chảy về qua suối Khâm rất lớn không may đã bị lũ cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng của xã Nậm Chày đã cùng người dân tìm kiếm nhưng do mưa to nên công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến khoảng 22 giờ 30 phút tối (30/5) vẫn chưa tìm được em T và M.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng (31/5), đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân là em Hầu A T. (SN 2001), cách khu vực bị nạn 500m.