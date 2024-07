Khởi tố, bắt bị can liên quan đến vụ 3 lao động tử vong trong đường hầm thủy điện ở Lai Châu Khởi tố, bắt bị can liên quan đến vụ 3 lao động tử vong trong đường hầm thủy điện ở Lai Châu

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động" liên quan đến 3 lao động tử vong trong đường hầm thủy điện ở Lai Châu.