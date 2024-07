"Ác phụ" giết chồng bằng cây lá ngón ở Lai Châu 2 lần bỏ trốn khỏi địa phương

Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án truy xét 524C, bắt đối tượng truy nã đặc biệt Thào Thị Chía (sinh năm 1994), thường trú tại bản Nậm Tần Mông (xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, Lai Châu). "Ác phụ" giết chồng bằng cây lá ngón Thào Thị Chia bị truy nã về tội "giết người", chịu án phạt 8 năm tù, sau gần 10 năm lẩn trốn đã "sa lưới".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 4/2011, Thào Thị Chía nghe theo lời rỉ tai của một người lạ về việc lấy chồng Trung Quốc thì sẽ được sung sướng, thoát khỏi vất vả. Ôm mộng lấy chống ngoại, Chia nảy sinh ý định giết chồng của mình là anh Vàng Lồng Páo. Sáng ngày 19/4/2011, Chía nhổ 02 gốc cây lá ngón, ngắt phần rễ mang về đun lấy nước rồi đổ vào 01 cái bát nhằm mục đích để khi anh Páo đi làm nương về sẽ uống. Trưa ngày hôm đó, anh Páo về nhà đã uống hết bát nước độc rồi tử vong.

Thào Thị Chía lên rừng lấy rễ cây lá ngón về đun nước rồi lừa cho chồng uống, sau khi chồng chết, ả đã bỏ trốn. Ảnh: CALC

Người đàn bà hiểm độc, cạn tình tưởng chừng mưu kế che mắt được cả thiên hạ nhưng dưới sự mưu trí, nhà nghề của lực lượng CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, sau nhiều giờ khóc lóc rồi ráo hoảnh chối tội, Thào Thị Chía đã khai nhận toàn bộ tội ác.

Ngày 20/9/2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Thào Thị Chía 8 năm tù giam về tội giết người. Thời điểm này, bị cáo Thào Thị Chía đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù, Chía đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 29/10/2014, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định truy nã đối với Thào Thị Chía. Đến ngày 12/11/2014, Cơ quan Thi hành án hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng bắt được đối tượng Chía đang lẩn trốn tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ.

Do đang nuôi con nhỏ, Chía tiếp tục được Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Trong thời gian được ở nhà, những tưởng Thào Thị Chía sẽ nhận thức việc được Tòa án chiếu cố tuyên xử mức án rất nhân văn là để thị có cơ hội làm lại cuộc đời nhưng với suy nghĩ nông cạn, Chia tiếp tục bỏ trốn lần thứ 2.

Sau 10 năm lẩn trốn, "ác phụ" giết chồng bằng cây lá ngón đã sa lưới



Sau gần 10 năm kiên trì truy tìm theo các dấu vết về đối tượng cùng với hàng chục lần gửi thư kêu gọi, vận động đối tượng đầu thú không có kết quả, các Thi hành án viên đã phối hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng xác định manh mối nghi Thào Thị Chía đang lẩn trốn tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

"Ác phụ" giết chồng bằng cây lá ngón Thào Thị Chía bị bắt sau 10 năm lẩn trốn. Ảnh: CALC

Với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng truy nã, không để đối tượng tiếp tục sống ngoài vòng pháp luật có thể tiếp tục phạm tội mới, gây nguy hiểm cho xã hội. Phòng Cảnh sát THAHS đã tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án truy xét mang bí số 524C truy bắt đối tượng Thào Thị Chía. Đồng thời, phối hợp với phòng Tham mưu Công an tỉnh trao đổi, đề nghị Cục Công an châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc) xác minh về đối tượng.

Nhờ có sự phối hợp giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của Cục Công an châu Hồng Hà (Trung Quốc), Ban Chuyên án xác định sau khi nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc, Thào Thị Chía đã sử dụng tên giả là Thào Tiểu Tài, thay đổi năm sinh 1994 thành 1995 và đã kết hôn trái phép với một người đàn ông ở huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan THAHS, ban chuyên án phối hợp lực lượng Công an Trung Quốc đã phá án, bắt giữ thành công đối tượng Thào Thị Chía. Hiện đối tượng Thào Thị Chía đã được Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Lai Châu bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh để đưa đi chấp hành bản án theo quy định của pháp luật.