Đem cơ giới vào phá rừng bao chiếm đất

Ngày 30/5, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, trong 2 ngày 26 và 27/5 vừa qua, Cơ quan CSĐT đã tống đạt Quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố 7 bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng, để điều tra về hành vi "Hủy hoại rừng".

Các đối tượng gồm: Thạch Văn Bảo (SN 1989), Nguyễn Văn Huynh (SN 1982), Nguyễn Thanh Hiền (SN 1987), Phạm Long Rin (SN 1986), Trần Quốc Việt (SN 1986), Lê Văn Chiến (SN 1972) và Bùi Hoàng Tranh (SN 1964), trú và tạm trú tại các xã Hàm Ninh, Gành Dầu, Cửa Dương, Dương Tơ (TP.Phú Quốc).

Trước đó, các lực lượng chức năng TP.Phú Quốc đã phát hiện 4 vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn và phường Dương Đông. Quá trình kiểm tra tại các hiện trường, xác định diện tích rừng bị phá hơn 35.000m2 tại các Tiểu khu 76, 77, 96, rừng đặc dụng, Vườn quốc gia Phú Quốc.

7 bị can bị bắt tạm giam trong 4 vụ án phá rừng bao chiếm đất ở Phú Quốc. Ảnh: Văn Vũ.

Theo kết quả điều tra, trong 7 bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc bắt giam thì có đến 6 bị can được các đối tượng khác thuê để phá rừng, với tiền công từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Mặc dù biết hủy hoại rừng là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên họ bất chấp mà vi phạm, có đối tượng còn đem cả phương tiện cơ giới vào để phá rừng.

Điển hình như vào chiều ngày 13/4, Hạt Kiểm lâm TP.Phú Quốc phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc và một số đơn vị chức năng tuần tra, kiểm tra tại tiểu khu 77 rừng phòng hộ ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Thạch Văn Bảo (SN 1989), Nguyễn Văn Huynh (SN 1982), cùng ngụ tỉnh Cà Mau và Nguyễn Thanh Hiền (SN 1987), ngụ tỉnh Trà Vinh (cả 3 người đều tạm trú tại TP.Phú Quốc để làm thuê) đang điều khiển phương tiện máy đào bánh xích, hủy hoại rừng và đào mương chôn cây rừng vừa đốn hạ nhằm xóa dấu tích. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản và tạm giữ tang vật.

Qua kiểm tra xác định diện tích rừng bị hủy hoại là 5.215m2, thuộc rừng phòng hộ Phú Quốc.

3 bi can Huynh, Hiền, Bảo dùng xe cuốc để phá rừng. Ảnh: Văn Vũ.

Trước đó, Phạm Long Rin (SN 1986, ngụ xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc) được một người tên Sỹ (không rõ lai lịch) thuê phá rừng phòng hộ, thuộc khu phố 7, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc, với giá mỗi ngày là 800.000 đồng.

Theo đó, vào khoảng 4h ngày 14/1, Sỹ dẫn Rin đến chỉ ranh khu vực rừng để phá. Sau đó, Sỹ đưa cho Rin một cây cưa máy và phân công cho Rin sử dụng cưa để cưa phá toàn bộ cây khu vực rừng. Đến 6h sáng cùng ngày, trong lúc Rin phá rừng thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện bắt quả tang. Qua đo đạc xác định Rin đã hủy hoại diện tích rừng là 12.798m2, thuộc rừng phòng hộ.

Vào rừng đặc dụng chặt phá rừng bao chiếm đất

Trong khi đó, Bùi Hoàng Tranh (SN 1964, ngụ xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, là người dân địa phương có nhà ở gần bìa rừng) đã lén lút lên khu rừng tiểu khu 96 phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng (thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc) chặt phá cây rừng rồi bao chiếm gần 1,5ha.

Sau khi bị bắt giữ, Tranh khai nhận, vào khoảng tháng 6 và 7 năm 2015, ông bắt đầu vào phía trong vượt cột mốc ranh giới rừng đốn hạ cây bao chiếm đất. Để giữ đất đã bao chiếm, tránh người khác tranh giành, Tranh đã trồng hoa màu và cất nhà rồi ở canh giữ hàng ngày.

Đến ngày 9/12/2021, Tranh bị lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc phát hiện, mời làm việc lập biên bản về hành vi phá rừng và xác định diện tích rừng bị Tranh phá hoại là hơn 14.592m2.

Bi can Tranh vào trong cột mốc ranh giới rừng để phá rừng bao chiếm đất. Ảnh: Văn Vũ.

Trung tá Lê Minh Chánh – Phó trưởng Công an TP.Phú Quốc cho biết: "Gần đây từ khi Phú Quốc mở cửa đón khách trở lại kéo theo đó giá đất lại có xu hướng tăng thì một số đối tượng xấu đã vào đất rừng, đất dự án, đất của người dân không người trông coi quản lý để bao chiếm, lấn chiếm, phá rừng bao chiếm đất. Trong đó, tập trung ở những khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất do nhà nước quản lý".

"Đa số các đối tượng từ nơi khác đến, lợi dụng lúc kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng tuần tra vừa đi khỏi thì lén lút vào chặt phá. Thủ đoạn của bọn chúng là thuê mướn nhiều đối tượng khác nhau, lợi dụng đêm khuya chia ra từng khu để tiến hành cưa cắt chặt phá cây rừng. Khi phát hiện cơ quan chức năng thì chúng chạy vào rừng lẫn trốn", ông Chánh thông tin.

Để chủ động phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ rừng như trong thời gian qua, Công an TP.Phú Quốc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng phương án, kế hoạch, huy động lực lượng tổ chức tuần tra, tổ chức bắt giữ nếu phát hiện các đối tượng vi phạm.