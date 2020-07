Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán cùng 3 quản lý bar Romance ở Đồng Nai

Ngày 27/7, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Tiến Long (SN 1959, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Tiến (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Định), Bùi Văn Then (SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Phương Đạt (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Trong số này, Long được xác định là chủ quán bar, 3 bị can còn lại là Tiến, Then và Đạt là quản lý của quán. Các quyết định này được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ngoài ra, Công an huyện Trảng Bom đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Tân (SN 2003, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Lê Đình Chinh (SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang), Trần Nguyễn Duy Công và Lê Quang Trung (cả 2 cùng SN 1997, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để điều về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bên cạnh đó, công an vẫn đang củng cố hồ sơ xử lý với một số đối tượng khác có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an lúc ập vào kiểm tra quán bar Romance.

Trước đó, rạng sáng19/7, Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến đột kích quán bar, karaoke Romance tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, công an phát hiện và bắt giữ gần 100 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Được biêt, quán bar Romance được biết đến là tụ điểm ăn chơi, nhiều thanh thiếu niên vào đây để sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, quán bar Romance từng bị Công an huyện Trảng Bom lập biên bản xử lý vi phạm vì để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.