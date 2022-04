Theo đó, Công an TP.Hải Dương đã hoàn tất hồ sơ chuyển VKS phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng tham gia đánh Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng.

Hai đối tượng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ Chống người thi hành công vụ, xảy ra vào tối 15/4 gồm Phạm Văn Tùng (SN 1984, trú tại thôn Chùa Thượng, xã An Thượng) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại khu dân cư Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng).

Tùng là Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh. Mạnh là nhân viên lái máy xúc của công ty này.

Cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: TH

Theo thông tin do cơ quan công an cung cấp, khoảng 21 giờ 30 ngày 15/4, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng Nguyễn Văn Hanh và ông Nguyễn Tuấn Anh, công chức nông nghiệp, giao thông thủy lợi, môi trường xã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng san lấp mặt bằng trái phép xảy ra tại thửa đất của Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD tại khu vực thôn Chùa Thượng, xã An Thượng.

Khi Vương Văn Đoàn lái xe tải lùi vào đổ vật liệu san lấp thì ông Hanh và ông Tuấn Anh yêu cầu dừng lại.

Thấy vậy, Tùng và Mạnh xô đẩy, đánh ông Tuấn Anh. Ông Hanh vào can ngăn thì Tùng và Mạnh đã đẩy và đá. Ông Hanh bỏ chạy thoát thân thì Mạnh đuổi theo, đẩy nạn nhân ngã rồi đá vào vùng mặt.

Hậu quả, ông Hanh bị đa chấn thương vùng mặt, gãy nhiều răng hàm dưới, gãy xương mũi, chấn thương sọ não.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD do anh Trần Quang Huỳnh ở xã An Bình (Nam Sách, Hải Dương) làm Giám đốc. Thửa đất ở xã An Thượng của doanh nghiệp này là đất thương mại-dịch vụ với tổng diện tích gần 5.000m2. Ngày 15/4, anh Huỳnh đã thuê Công ty TNHH Nam Anh thực hiện việc san lấp tại thửa đất trên để thi công công trình với giá 87.000 đồng/m2.

Phạm Văn Tùng và Nguyễn Văn Mạnh đã bị bắt tạm giam. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Doanh nghiệp này thi công nhưng không thông báo với chính quyền địa phương, chưa được cấp phép xây dựng. UBND xã An Thượng yêu cầu tạm dừng san lấp mặt bằng vì Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD chưa thực hiện xác định mốc giới giáp ranh giữa thửa đất của doanh nghiệp với đất nông nghiệp của 10 hộ dân khác.

Khu đất san lấp trái phép. Ảnh: PV

Trước khi Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng bị đánh, trong chiều 15/4, chính quyền xã đã nhiều lần ngăn chặn, có biên bản làm việc, yêu cầu Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD tạm dừng san lấp.

Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD Trần Quang Huỳnh cũng cam kết tạm dừng hoạt động san lấp cho đến khi doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhưng các lái xe của Công ty TNHH Nam Anh vẫn cố tình chở vật liệu vào san lấp nên xảy ra sự việc trên.

Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng Nguyễn Văn Hanh đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tạm thời qua cơn nguy kịch. Ông Tuấn Anh đang theo dõi sức khoẻ.

Công an TP.Hải Dương đang tiếp tục củng cố chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã có công văn yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về việc chống người thi hành công vụ tại xã An Thượng, gây hậu quả nghiêm trọng.