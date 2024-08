Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp để xảy ra vụ tai nạn lao động ở KCN Tằng Loỏng (Lào Cai) Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp để xảy ra vụ tai nạn lao động ở KCN Tằng Loỏng, Lào Cai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Cao, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hưng Cao về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, gây tai nạn nghiêm trọng.