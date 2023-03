Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Mai Văn Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (trụ sở tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Ảnh: CACC



Chiều 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Quân về tội "Đưa hối lộ". Ông Quân là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (trụ sở tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Công an TP.HCM khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-13D ở huyện Bình Chánh. Ảnh: CACC

Theo công an, Mai Văn Quân với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong đã có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe, với mục đích được bỏ qua các lỗi, thiếu sót trong hồ sơ nhằm để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế.

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCC) đã khởi tố Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50- 13D, đóng trên địa bàn. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Mai Đức Truyền, chuyên viên Phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam, về tội "Nhận hối lộ".