Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe container tông vào nhà dân khiến 3 người tử vong

Ngày 10/8, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, quê Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.