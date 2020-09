Khởi tố bị can vụ sập công trình khiến 4 người tử vong ở Phú Thọ

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Quang Hưng (40 tuổi, trú tại phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”.

Bị can Lê Quang Hưng được xác định liên quan đến vụ sập taluy làm 4 công nhân thiệt mạng tại công trường thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp (phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Hiện trường xảy ra vụ sập công trình ở Phú Thọ khiến 4 người tử vong.

Trước đó, ngày 7/9, cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra vụ tai nạn lao động trên.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng hơn 9h30 ngày 1/9, 4 công nhân thi công mặt bằng đào móng, xây bờ rào chắn vỉa taluy dưới chân một quả đồi cao khoảng 4m tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp để làm hệ thống tường bao che chắn nhà trường giáp với khu dân cư. Trong lúc công nhân đang đào đất, bất ngờ đất ở taluy sụp đổ xuống vùi lấp khiến 4 người tử vong.

4 nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Kim Đồng (SN 1976, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba), Nguyễn Thị Minh (SN 1980, trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh), Nguyễn Văn Hải (SN 1979) và Nguyễn Thị Loan (SN 1967, đều trú tại xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).