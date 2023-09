Khởi tố cựu PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư và GĐ Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao TP.HCM Khởi tố cựu PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư và GĐ Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.