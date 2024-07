Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Quang Hiếu (17 tuổi, trú tại Khu đô thị An Cựu City, phường An Đông, TP.Huế) sau khi đối tượng này gây tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Quang Hiếu - đối tượng không có bằng lái điều khiển xe gây tai nạn chết người. Ảnh: C.Q.

Trước đó, mặc dù không có bằng lái xe mô tô nhưng Phan Quang Hiếu đã điều khiển xe mô tô trên đường Đào Duy Từ theo hướng từ cầu Đông Ba đến hướng đường Mai Thúc Loan, TP.Huế.

Khi đến trước số nhà 13 đường Đào Duy Từ, Hiếu đã vượt không đúng quy định dẫn tới va chạm với xe mô tô do bà Trần Thị M (SN 1956, trú tại phường Phú Hậu, TP.Huế) điều khiển đi cùng chiều phía trước, gây ra tai nạn giao thông.

Cơ quan công an lấy lời khai Phan Quang Hiếu - đối tượng không có bằng lái điều khiển xe gây tai nạn chết người. Ảnh: C.Q.

Hậu quả, bà M bị chấn thương vùng đầu và tử vong sau khi được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Vụ tai nạn khiến 2 xe mô tô bị hư hỏng, Hiếu không bị thương tích gì.

Qua vụ việc này, Công an TP.Huế cảnh báo đến các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao mô tô cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái tham gia giao thông, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.