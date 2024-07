Bắt giữ 7 đối tượng ở Huế sử dụng mạng Internet chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ nhóm 7 đối tượng (đều trú tại TP.Huế) sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi 7 đối tượng ở Huế sử dụng mạng Internet chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân trên cả nước. Ảnh: Đình Hồng

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khám xét khẩn cấp 2 địa điểm trên địa bàn TP.Huế. Tại phòng 711, khu C2 hung cư Vicoland (phường Xuân Phú, TP.Huế), lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng gồm: Trần Nhật Sang (SN 2004); Trần Nhật Quang (SN 2005), Võ Tá Thịnh (SN 2004), Đỗ Phú Sỹ (SN 2004), Đỗ Phú Sang (SN 2005) và La Gia Anh (nữ, SN 2004). Tại đây, công an thu giữ 2 bộ máy tính để bàn, 5 điện thoại và các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Công an lấy lời khai đối tượng Phan Nguyễn Phước Duy. Ảnh: Đình Hồng

Tại phòng 409, khu E chung cư Xuân Phú (phường Xuân Phú, TP.Huế), lực lượng công an bắt giữ đối tượng Phan Nguyễn Phước Duy (SN 2004). Công an đã thu giữ tại đây 1 bộ máy tính để bàn, 1 điện thoại và các gói nylon chứa ma tuý tổng hợp.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2024 đến nay, nhóm 7 đối tượng đã thuê nhà tại 2 địa điểm trên để sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Đối tượng Trần Nhật Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Hồng

Thủ đoạn của các đối tượng này là chiếm quyền đăng nhập tài khoản Facebook sau đó nhắn tin mượn tiền để chiếm đoạt. Tổng cộng đã có hơn 200 bị hại trên cả nước bị các đối tượng chiếm đoạt tiền với số tiền chiếm đoạt từ 1 triệu đến 30 triệu đồng/người. Tổng tang số nhóm đối tượng trên chiếm đoạt là trên 3 tỷ đồng.

Đối với Phan Nguyễn Phước Duy, đối tượng này còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.