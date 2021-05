Khởi tố gã trai sát hại bạn gái đang mang thai 4 tháng

Đối tượng Trường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Ngày 9/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Tuấn Trường (sinh năm 1997, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về tội Giết người.

Trước đó, ngày 4/5, Công an huyện Nguyên Bình tiếp nhận tin báo của anh Lý Tòn Lải (trú tại thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về việc em Đặng Mùi C. (sinh năm 1995, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, là cháu gái anh Lải) đi khỏi nhà từ ngày 12/2/2021 không thấy về.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ, từ khoảng tháng 8/2020 đến trước Tết Nguyên đán năm 2021, Đặng Tuấn Trường có quan hệ tình cảm, yêu đương và sinh sống như vợ chồng với Đăng Mùi C.

Sau đó, do mâu thuẫn cá nhân, nên Đặng Tuấn Trường đã giết chết Đặng Mùi C. vào ngày 13/2/2021, tại lán của Trường thuộc xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, và đem xác nạn nhân chôn ở bờ suối cách lán khoảng 500m (tại thời điểm bị giết, Đặng Mùi C. đang mang thai 4 tháng).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.