Chiều nay (27/4), tại cuộc họp báo quý I của Bộ Tư pháp, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, cơ quan chức năng đang rất quan tâm đến 2 vụ thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan 2 bị can Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng.

Nêu quan điểm về việc phong tỏa tài sản đối với nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng một số lãnh đạo 2 doanh nghiệp này, ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thông tin, trong nhiều vụ việc trước đây, tòa án tuyên buộc thu hồi giá trị tài sản rất lớn nhưng trên thực tế, quá trình xác minh tài sản của các đương sự để thi hành án lại có giá trị rất nhỏ. Chính việc này khiến tỷ lệ thi hành án và thu hồi tài sản của các vụ án ít.

Bị can Trịnh Văn Quyết (trái) và Đỗ Anh Dũng (phải). Ảnh: Bộ Công an

Hiện nay, Điều 126 Bộ luật Tố tụng Hình sự có quy định về biện pháp ngăn chặn chuyển dịch tài sản ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục theo dõi việc tạm giữ, phong tỏa tài sản của những chủ thể liên quan 2 vụ án trên ở các địa phương để đảm bảo việc thi hành án sau này.

Ở diễn biến trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết theo Bộ Công an đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết.

Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Cũng ở một diễn biến sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Kết quả điều tra xác định: Trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.