Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, ngày 30/06, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Hoa (sinh năm 1969, nơi cư trú: Do Nha, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1990, nơi cư trú: Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng, nguyên Kế toán Trường THPT Nguyễn Trãi, xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng) về Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương) nơi trước đó bà Nguyễn Thị Phương Hoa làm Hiệu trưởng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 08/2020 đến tháng 08/2021, Nguyễn Thị Phương Hoa và Nguyễn Thị Dung đã lập khống Hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách nhà nước, trái với quy định về quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi (địa chỉ ở xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng) để điều tra, xử lý.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, vào đầu năm học 2021 - 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức luân chuyển hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố. Lúc đó, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi - bà Nguyễn Thị Phương Hoa - được luân chuyển về làm Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Sau khi Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi, thì bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung xin tạm dừng điều hành các hoạt động của nhà Trường và điều hành cấp uỷ nhà Trường.