Khởi tố người mẹ hành hạ con đẻ dã man ở Hải Dương

Ngày 5/4/2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đối với Vũ Thị Thủy (sinh năm 1996, ở thôn 2, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo điểm C khoản 1 Điều 134 Bộ Luật Hình sự.

Cháu C. bị bầm tím vùng mắt do bị chính mẹ đẻ đánh.

Trước đó, ngày 6/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng nhận được tin báo về việc Vũ Thị Thủy có hành vi đánh đập, hành hạ con đẻ là cháu V.N.P.C (sinh năm 2015), khiến cháu C. bị thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Kết luận giám định pháp y về thương tích của Phòng giám định pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương kết luận: Cháu C. bị chấn thương gãy xương chính mũi; chấn thương phần mềm gây bầm tím, bong tróc da vùng hai mắt, má trái, cằm trái, cẳng tay phải, cẳng tay trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể cháu C. do thương tích gây nên là 7%.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, Thủy đã nhiều lần dùng tay đấm vào vùng mắt, dùng gậy tre đánh vào người cháu V.N.P.C. Trước hành vi của Thủy, bà Nguyễn Thị Thu (mẹ của Thủy, bà ngoại cháu C.) là người đại diện cho cháu C. có đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Trên ngươi cháu C cũng có nhiều vết đánh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã điều tra xác định, Vũ Thị Thủy chưa đăng ký kết hôn nhưng sinh được hai con là cháu V.NP.C và cháu V.D.M, sinh năm 2019; hiện tại Thủy đang có thai 6 tháng tuổi. Ngày 2/12/2020, Thủy thuê nhà trọ ở xóm 1, thôn Qúy Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng sống cùng con gái thứ hai là cháu M.; còn cháu C. cùng bà ngoại ở thôn 2, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng. Ngày 10/2/2021, Thủy đón cháu C. về ở cùng. Ngày 18/2/2021, do bức xúc việc cháu C. đi vệ sinh ra quần nhưng không bảo nên Thủy dùng hai tay đấm vào hai mắt cháu C. Ngày 20/2/2021 và ngày 4/3/2021, Thủy dùng gậy tre vụt vào lưng, sườn cháu C. Thủy thường nhốt cháu C. vào trong phòng tắm, không cho cháu lên giường ngủ cùng mà để cháu nằm chiếu dưới nền nhà.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra thu giữ 1 gậy tre, hình tròn, kích thước dài khoảng 1m, đường kính 3 cm, một đầu nhọn có vết sơn màu trắng Thủy sử dụng./.