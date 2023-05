Khởi tố người mẹ và nhân tình vụ bé 3 tuổi nghi bị ép hút ma tuý

Hình ảnh bé trai nghi bị ép hút ma tuý. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Bậm (sinh năm 1979; hộ khẩu thường trú: 601/36/18K1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và tội "Hành hạ người khác" quy định tại Điều 249 và Điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015; khởi tố bị can Nguyễn Thị Thảo Nguyên (sinh năm 2000; hộ khẩu thường trú: 88 Tân Trang, phường 9, quận Tân Bình) về tội "Hành hạ người khác" quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự 2015.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP cũng đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ "tạm giữ" sang "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị can Nguyễn Thị Thảo Nguyên do Nguyên đang mang thai 31 tuần (có kết quả siêu âm tại Phòng khám đa khoa Medic City vào ngày 27/3/2023).

Trước đó vào ngày 24/3, Công an TPHCM đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh T.M.T (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là bé trai T.N.A.T (3 tuổi) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Bậm và Nguyên là người xuất hiện trong clip nên tổ chức truy tìm.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ 2 người liên quan là Lê Văn Bậm và Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Qua làm việc, bước đầu cả hai khai nhận chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại đến bé.

Theo kết quả xét nghiệm nhanh, Bậm và Nguyên dương tính với ma túy. Qua xác minh lý lịch, Bậm từng có tiền án, tiền sự, còn Nguyên đang mang thai 7 tháng.