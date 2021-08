Khởi tố người nhiễm nCoV trốn khỏi khu điều trị

Trao đổi với Zing tối 12/8, chỉ huy Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Văn Sơn (43 tuổi) về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.

Bị can Lưu Văn Sơn. Ảnh: Công an cung cấp.

"Do ông Sơn đang dương tính với SARS-CoV-2 nên không bị tạm giam. Ông ta đang được điều trị tại bệnh viện", vị chỉ huy nói.

Hồi tháng 7, ông Sơn được xác định nhiễm nCoV sau khi tiếp xúc với F0. Khi điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 31/7, ông Sơn đã vượt rào, bỏ trốn ra ngoài.

Sau đó, ông Sơn đi nhờ xe máy của một người đàn ông đến phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên. Bệnh nhân bị đưa trở lại bệnh viện khi đang đi bộ.

Công an TP Vĩnh Yên đã phát thông báo truy tìm người khoảng 40 tuổi đi xe máy cũ màu đỏ qua khu vực Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn vòng xuyến đi Kim Long (huyện Tam Dương) trong khoảng thời gian 19h30-21h30 ngày 31/7.

Người dân khi có thông tin về người có đặc điểm nhận dạng trên, cần liên hệ với cơ quan công an hoặc trung tâm y tế gần nhất.