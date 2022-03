Khởi tố nhóm côn đồ vụ hỗn chiến, nổ súng rúng động Biên Hòa

Ngày 11/3, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 5 người về tội Gây rối trật tự nơi công cộng.

Những bị can này gồm: Dương Quang Hà (tự Hà Lép, 34 tuổi), Bùi Ngọc Trí (tự Tí, 28 tuổi), Phạm Thanh Tuấn (tự Cuội, 31 tuổi), Trần Văn Chiến (23 tuổi) và Lại Văn Lương (37 tuổi).

Hai băng nhóm hỗn chiến được Công an thành phố Biên Hòa triệu tập. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo cơ quan điều tra, ngày 28/2, bạn gái của Hoàng Văn Danh và K Thị Mỹ Linh (là bạn gái của Nguyễn Thanh Tuấn) xảy ra mâu mâu thuẫn và xô xát tại quán ăn Lan Rừng ở khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.

Sáng 1/3, Danh gọi điện thoại hẹn Tuấn đến khu vực gần ngã tư Tân Phong để đánh nhau. Lúc này, Tuấn rủ thêm bạn đi trên hai ôtô, mang theo dao tự chế đến điểm hẹn.

Khoảng hơn 9h cùng ngày, khi nhóm Tuấn đến khu vực ngã tư Tân Phong thì nhóm của Danh gồm 8 người trong đó có Hà, Trí mang theo dao, kiếm, súng công cụ hỗ trợ lao vào hỗn chiến.

Quá trình truy đuổi, nhóm của Danh đã bắn 10 phát súng và sử dụng dao tự chế đuổi đánh nhóm của Tuấn. Hậu quả Tuấn và Chiến bị thương.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 10 vỏ đạn, một viên đạn cao su, 3 dao tự chế, một tuýp sắt. Công an thành phố Biên Hòa cũng tạm giữ hai ôtô do nhóm Tuấn sử dụng chở đi đánh nhau.

Ngoài khởi tố những người trên, Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục truy bắt những người liên quan còn lại để xử lý.