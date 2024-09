Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đánh tử vong bố của người có mâu thuẫn

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm thanh thiếu niên gồm: Đinh Ngư, A Vương, Đinh Hoa, Đinh Kưk, Đinh Lắk để điều tra về hành vi Giết người.

Nhóm thanh thiếu niên đánh tử vong bố của người có mâu thuẫn bị khởi tố. Ảnh Công an tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 20/9, đối tượng Đinh Ngư (SN 2009, trú tại làng Tơ Ver, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) do bực tức vì lúc đi làm về bị Đ.T (SN 2004, trú tại làng Klên, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) chửi nên sau khi uống rượu tại nhà anh Đ.Ta (làng Tơ Ver, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh).

Đối tượng Đinh Ngư đã rủ thêm A Vương (SN 2003), Đinh Hoa (SN 2007), Đinh Kưk (SN 2006), Đinh Lăk (SN 2002) và Đ.Ti (SN 2010) cùng trú tại làng Tơ Ver, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh đi sang nhà Đ.Tu để đánh trả thù.

Sau đó, nhóm thanh thiếu niên này mang theo 2 vỏ chai bia, 1 con dao rựa và 2 khúc cây gỗ đến nhà Đ.Tu thì gặp ông A.Y (SN 1972, cha của Đ.Tu).

Trong khi nói chuyện thì giữa nhóm thanh thiếu niên trên và ông A.Y xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Tại đây, Đinh Hoa và Đinh Kưk dùng gậy gỗ đánh trúng vào vùng gáy và lưng của ông A.Y, sau đó nhóm thanh thiếu niên lên xe bỏ đi khỏi hiện trường.

Hậu quả ông A.Y bị tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Chư Păh khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến trưa ngày 21/9, các đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nhóm thanh thiếu niên theo quy định của pháp luật.