Khởi tố Phó Giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Nam

Trước đó, ngày 22/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Hợp tác xã Mỹ Tân An, Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Ung Thượng Hiền (SN 1954, trú thôn Bích Tân, tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) là Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Tân An và Triệu Thanh Tiền (SN 1988, trú thôn Tất Viên, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam) là Giám đốc Công ty TNHH Trần Gia về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và đã được VKSND huyện Núi Thành phê chuẩn.