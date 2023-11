Ngày 2/11, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quách Đình Trọng (SN 1966, trú tại phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố tài xế xe khách 16 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở Lạng Sơn. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, trong ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Đình Trọng – tài xế xe khách trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào hồi 2 giờ 10 phút ngày 31/10 tại Km 70+830, Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Rừng Cấm – Chằm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng.

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm trong vụ tai nạn giao thông trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở Lạng Sơn khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ 10 phút sáng 31/10 tại dốc Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đoạn qua Km 70+800 quốc lộ 1A. Theo xác định sơ bộ của Công an tỉnh Lạng Sơn, xe ô tô BKS 14B-036.57 là xe hợp đồng chở khách ở tỉnh Quảng Ninh đi lễ về đến Km70+830, Quốc lộ 1A là đoạn đường dốc, cua, do trời tối không có đèn đường, đã đâm vào phần đuôi bên trái của xe ô tô đầu kéo BKS 98C-016.45 kéo theo sơmi rơmoóc 98R-013.79 bị hư hỏng, đang dừng, đỗ trên phần đường dành cho xe cơ giới, hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Cú đâm mạnh khiến xe ô tô 16 chỗ bị văng sang bên trái theo hướng đi, va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 77H-041.15 kéo theo sơmi rơmoóc BKS 77R-046.08 đang đi đến. Qua test thử nhanh, cả 3 lái xe đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy. Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn làm 5 người tử vong, 10 người bị thương.