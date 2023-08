Khởi tố, tạm giam đối tượng thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 13 tuổi sau buổi ăn nhậu

Chiều 3/8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 26/7/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Anh Quang (SN 1981) và Nguyễn Duy Khánh (SN 2004), đều trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22h ngày 24/6/2023, Trần Anh Quang, chủ quán Karaoke – massage Thảo Nguyên (gọi tắt là quán Thảo Nguyên) có địa chỉ tại xã Tâm Thắng tổ chức ăn nhậu tại quán Thảo Nguyên với Nguyễn Duy Khánh và các nhân viên của quán, trong đó có cháu Ng.L.TV.H (SN 2010), trú tại tỉnh Bình Dương.

Đến khoảng 3h sáng ngày 25/6, sau khi được Quang gợi ý Khánh đã dẫn cháu H về phòng ngủ của nhân viên để quan hệ tình dục. Những ngày sau đó cháu H vẫn làm việc bình thường tại quán và đến ngày 9/7 thì xin nghỉ việc. Sau khi nghe con gái kể lại sự việc, ngày 17/7 gia đình cháu H đã làm đơn trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Ngay trong ngày 17 và 18/7/2023, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Cư Jút đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Khánh và Trần Anh Quang để điều tra, xác minh. Đồng thời thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan và đưa cháu H đi giám định để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT - Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, làm rõ.