Một người đàn ông bị mất tích do mưa bão ở Đắk Nông

Đó là ông H.T.S, sinh năm 1965, trú thôn 11, xã Nam Bình (Đắk Song). Ông S. sống một mình ở gần suối. Thường ngày, ông S. hay đi qua suối để đến nhà hàng xóm. Thời điểm ông S. mất tích, nước suối dâng rất cao do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua.

Mực nước ở các sông, suối trên địa bàn tỉnh Đắk Nông dâng cao do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua.

Theo báo cáo nhanh của huyện Đắk Song, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua (từ ngày 29 đến ngày 31/7/2023) trên địa bàn huyện có xuất hiện mưa vừa và mưa to, lượng mưa đo được từ 186 mm đến 213mm. Do đó mực nước tại các sông, suối nhỏ và ao hồ dâng cao gây ra ngập úng ở một số nơi trên địa bàn huyện.

Mực nước tại các sông, suối nhỏ và ao hồ dâng cao gây ra ngập úng ở một số nơi trên địa bàn huyện Đắk Song (Đắk Nông) - Ảnh: DS

Tại xã Nâm N'jang có 91 hộ dân bị thiệt hại về cây cối, hoa màu, ao cá và các loại tài sản khác; xã Thuận Hà có 151 hộ bị thiệt hại, xã Trường Xuân có 60 hộ...

Riêng về thuỷ sản, có 100 ao hồ nhỏ nuôi cá bị cuốn trôi khoảng 45 tấn cá.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển nông sản

Trước tình hình diễn biến thiên tai nói trên, UBND huyện yêu cầu các lực lượng tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm bắt tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, báo cáo tình hình về UBND huyện thông qua phòng Nông nghiệp và PTNT để xem xét, chỉ đạo kịp thời. Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới…