Khởi tố vụ án liên quan đến dự án Nha Trang Golden Gate

Ngày 12/5, theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Nha Trang Golden Gate, số 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đang tiến hành các thủ tục khởi tố bị can. Được biết đây là một trong 6 dự án do Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, tiến hành điều tra, liên quan đến nhiều sai phạm trong việc giao đất, quản lý đất đai, làm dự án BT tại Khánh Hòa.



Theo tìm hiểu, dự án Nha Trang Golden Gate có tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng với mục tiêu đầu tư xây dựng khu tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp tiêu chuẩn 5 sao. Đây là khu đất nằm ở vị trí đắc địa với mặt tiền trải dài trên đường biển Trần Phú, ngay cạnh sân bay Nha Trang.

Dự án đầu tư xây dựng Nha Trang Golden Gate, số 28E nằm ngay đường Trần Phú ,TP.Nha Trang (Ảnh: Đ.N)

Để thực hiện dự án, tháng 2/2013, UBND tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 702 chỉ đạo CTCP Điện lực Khánh Hòa sớm di dời các cơ sở ra khỏi khu đất 28E Trần Phú, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khác đầu tư dự án phục vụ du lịch tại khu vực này.

Chỉ ba tháng sau, Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có văn bản thống nhất quy mô diện tích tại dự án Nha Trang Golden Gate do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (Đỉnh Vàng Nha Trang) làm chủ đầu tư có diện tích trên 14.200 m2, mục tiêu xây dựng khu tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 10/2/2014 với mục tiêu dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp tiêu chuẩn 5 sao. Trong đó, khu khách sạn cao 25 tầng, tổng diện tích sàn 25.570 m2; hai khối căn hộ du lịch cao cấp cao 30 tầng, gồm 608 căn hộ.

Đến ngày 16/2/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định 409 giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang.

Theo đó, tổng diện tích dự án tăng lên 20.112m2, trong đó diện tích thuê đất trả tiền thuê một lần để xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch, trung tâm thương mại là 8.224 m2. Diện tích giao đất thu tiền sử dụng đất xây dựng căn hộ cao cấp gần 4.675 m2.