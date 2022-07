Không có tiền đến bệnh viện, nhiều công nhân vui mừng vì được khám, phát thuốc hậu Covid-19 miễn phí

Ngày 31/7, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 - Chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19” cho thanh niên, công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhiều công nhân bị giảm sút sức khỏe hậu Covid-19 đã được thăm khám miễn phí. Ảnh: Tuệ Mẫn

Khởi động chương trình, anh Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nói rằng 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã để lại nhiều hậu quả. Nhiều người bị ảnh hưởng về sức khỏe, hậu Covid-19 nặng nề.

Theo nghiên cứu triệu chứng hậu Covid-19, đặc biệt là triệu chứng liên quan đến tâm thần, hô hấp có ảnh hưởng đến 45% sức khỏe của thanh niên từ 18-35 tuổi. Hơn nữa sau khi bị mắc Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ bị nhiễm các bệnh khác như: tim mạch, tiểu đường.

Nhiều công nhân có cơ hội được khám, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng hậu Covid-19. Ảnh: Tuệ Mẫn

Do đó, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các đơn vị để tổ chức thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19; sàng lọc các nguy cơ bệnh tăng huyết áp, tiểu đường; tư vấn, hướng dẫn chế độ tập luyện, dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi nhằm tăng cường sức khỏe cho thanh niên công nhân.

Ngoài hoạt động khám chữa bệnh trực tiếp, chương trình còn có hoạt động khám bệnh, theo dõi sức khỏe qua tổng đài và ứng dụng điện thoại.

Được khám sức khỏe hậu Covid-19, chị Nguyễn Thị An, ngụ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) chia sẻ chị rất vui vì nhận được sự quan tâm. Sau khi bị mắc Covid-19 chị thường xuyên bị ho, đau đầu, sức khỏe giảm sút rất nhiều. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn, công nhân lương ba cọc ba đồng nên chị cũng e ngại việc thăm khám ở bệnh viện vì sợ tốn kém. Vì vậy hôm nay được khám, tư vấn trực tiếp để giúp bản thân ổn định sức khỏe hậu Covid-19 khiến chị thấy ấm lòng, an tâm.

Công nhân vui mừng vì được thăm khám cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tương tự anh Nguyễn Văn Nam, ngụ huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đây là hoạt động ý nghĩa đối với công nhân. Anh Nam hi vọng hoạt động này được nhân rộng để sức khỏe anh chị em công nhân được tốt hơn, cải thiện hơn sau đại dịch Covid-19.